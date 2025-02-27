ВСУ за сутки потеряли более 1 тыс. военнослужащих и технику

Tекст: Мария Иванова

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Липцов Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 60 военнослужащих. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада с боеприпасами.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Голубовки, Купянска, Боровой, Степовой Новоселовки, Лозовой, Кондрашовки Харьковской области и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре бронемашины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Новомарково, Ступочек, Васюковки, Верхнекаменского, Миньковки и Часова Яра ДНР.

Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Андреевки, Песчаного, Успеновки, Котлино, Елизаветовки, Срибного и Удачного ДНР.

Противник потерял до 310 военнослужащих, немецкий танк Leopard, семь бронемашин, в том числе американскую HMMWV. Уничтожены три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Константинополем, Днепроэнергией, Разливом, Скудным и Бурлацким ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили более 215 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-мм самоходную артустановку Krab.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Широкого, Новопокровки Запорожской области, Антоновки, Приднепровского, Садового и Велетенского Херсонской области.

ВСУ при этом потеряли свыше 150 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того в Минобороны сообщили, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ.

В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщил о пресечении контратак ВСУ на трех направлениях в ДНР.