Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов БПЛА, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты семь американских управляемых авиабомб JDAM и 104 беспилотных летательных аппарата.
С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 720 беспилотников, 597 ЗРК, 21 756 танков и других бронемашин, 1522 боевые машины РСЗО, 22 060 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 139 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ. За день до этого ВС России также поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины.