Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Госдеп США заявил об угрозе альянса России и Китая
Рубио предложил стратегию США для ослабления связей России и Китая
Глава американского Госдепа Марко Рубио подчеркнул важность для США предотвращения усиления альянса между Россией и Китаем, заявив, что тесные отношения этих стран якобы представляют угрозу для глобальной стабильности.
По данным издания Breitbart News, Рубио призвал США ослабить отношения между Россией и Китаем, чтобы избежать ситуации, в которой Москва станет «младшим партнером» Пекина, передает Bloomberg.
Он отметил, что усиление альянса между этими двумя ядерными державами создает угрозу для Вашингтона, особенно учитывая, что китайские рынки стали экономическим спасательным кругом для России после санкций Запада.
Рубио подчеркнул, что важно сохранять дипломатические каналы с обеими странами. Он отметил, что отношения США с Китаем и Россией будут определять мировую повестку дня в XXI веке. По мнению главы Госдепа, поддержание отношений с обеими странами необходимо для предотвращения глобальных конфликтов.
«Мы утратили понятие зрелости и здравомыслия в дипломатических отношениях», – отметил Рубио.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным охарактеризовал отношения между Китаем и Россией как добрососедские и взаимно поддерживающие. Кроме того, Китай поддержал консенсус США и России по Украине.
Зампредседателя Комитета СБ по международным делам Андрей Денисов заявил, что новая торговая война между США и Китаем негативно повлияет на Россию из-за изменения логистических цепочек, в то время как Китай готов дать более серьезный ответ на санкции.