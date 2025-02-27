Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.3 комментария
Сертификацию Ил-114 пообещали завершить до конца года
Глава Минпромторга Алиханов сообщил о завершении сертификации Ил-114 в 2025 году
Сертификацию регионального самолета Ил-114 планируется завершить к октябрю, а также рассматривается возможность его экспорта, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Завершение сертификационных работ по региональному самолету Ил-114 планируется осуществить до конца года, сообщил «России 24» глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, самолет уже проходит сертификационные полеты, и есть надежда завершить все работы к октябрю, передает РИА «Новости».
Алиханов отметил, что Ил-114 является перспективным проектом не только для внутреннего рынка, но и для экспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в марте возобновила испытания самолета Ил-114, который оснащен новыми турбовинтовыми двигателями. Помимо этого, отмечалось, что новый двигатель возвращает России возможность развивать турбовинтовую региональную авиацию. Также Антон Алиханов заявил о высоком экспортном потенциале самолета Ил-114.