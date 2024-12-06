Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.0 комментариев
Алиханов заявил о высоком экспортном потенциале Ил-114
Алиханов сообщил о высоком экспортном потенциале самолета Ил-114 для России
Российский самолет Ил-114 может занять свою нишу на мировом рынке благодаря хорошему экспортному потенциалу и спросу на более тысячу таких самолетов ежегодно.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил о высоком экспортном потенциале российского турбовинтового самолета Ил-114, передает ТАСС. В ходе визита в Новосибирск он отметил, что у России есть все шансы занять свою нишу на мировом рынке самолетов этого типа. Ежегодная потребность в таких воздушных судах составляет больше тысячи единиц.
Алиханов подчеркнул, что основная задача – предоставить стране качественные российские самолеты. Вторым этапом станет выход на международные рынки. Важную роль в развитии российского авиапрома играют научно-исследовательские возможности Новосибирской области. Президент поставил задачу создания самолетов для Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Ведомство совместно с авиапредприятиями планирует разработать меры для ускорения работы в этом направлении.
Министр также отметил, что Россия намерена выполнить амбициозную задачу по локализации производства самолетов. Он прокомментировал: «Нет ни одного примера в мире, ни у Boeing, ни у Airbus, чтобы все производство было локализовано в одной стране». Делегация Минпромторга работает в Новосибирске 6 и 7 декабря, включая совещания с бизнес-сообществом региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация одобрила расширение возможностей применения двигателя для самолета Ил-114, что способствует его дальнейшему развитию. В России утвердили программу по расширению производства самолетов, которая включает поддержку моделей, таких как Ил-114. Объединенная авиастроительная корпорация возобновила испытания самолета Ил-114, что является важным шагом для российской авиационной промышленности.