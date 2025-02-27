Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Конституционный суд Болгарии велел пересчитать голоса на октябрьских выборах
Конституционный суд Болгарии обязал ЦИК пересчитать голоса на состоявшихся в октябре парламентских выборах
Конституционный суд Болгарии сообщил, что поручил Центральной избирательной комиссии пересчитать голоса, поданные на парламентских выборах 27 октября 2024 года.
В заявлении суда подчеркивается, что при пересчете должно быть установлено распределение мандатов и персональный состав парламента, передает ТАСС.
Решение принято на основании заключения экспертов суда, которые, как заявляется, выявили многочисленные нарушения при подведении итогов голосования. В ходе проверки было выявлено, что на 47% из 17% проверенных избирательных участков наблюдаются расхождения в подсчете голосов.
Центральная избирательная комиссия планирует обсудить решение Конституционного суда в четверг.
Как писала газета ВЗГЛЯД, седьмые по счету за последние три года внеочередные парламентские выборы состоялись в Болгарии 27 октября. 26 ноября Конституционный суд сообщил о готовности рассмотреть требования о частичной отмене их результатов.