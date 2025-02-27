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    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    11 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    22 комментария
    27 февраля 2025, 00:48 • Новости дня

    Фидан рассказал о переговорах с Лавровым по Сирии в Анкаре

    Глава МИД Турции Фидан сообщил об обсуждении с Лавровым ситуации в Сирии с учетом российских военных баз

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару обсуждались дальнейшие шаги по Сирии с учетом наличия там российских военных баз, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    «Что касается Сирии, то вы знаете, что у Сирии и России есть своя история», – приводит слова Фидана РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что исторически сложившиеся отношения Сирии и России включают социальные, экономические связи и связи в сфере безопасности, которые возникли в период правления бывшего президента Сирии Башара Асада.

    Эти отношения теперь переосмысляются в новом контексте, особенно в связи с присутствием российских военных баз и экономическими вопросами. «Были дискуссии о том, куда двигаться с этим, что может произойти, что должно быть сделано», – сказал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Турцию вечером в воскресенье, в Анкаре он провел переговоры с Фиданом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров затрагивалась сирийская тема.

    24 февраля 2025, 16:35 • Новости дня
    Турция высказала свою позицию по вступлению Украины в НАТО

    Фидан: Турция не против членства Украины в НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкая сторона не возражает против того, чтобы киевский режим присоединился к Североатлантическому альянсу, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    «Ну, мы не против, если они (Украина. – Прим. ВЗГЛЯД) хотят быть членами НАТО», – сказал Фидан Bloomberg TV, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что подобную позицию поддерживает президент Турции Тайип Эрдоган.

    Ранее сам Эрдоган заявлял, что Анкара готова принять у себя мирные переговоры по Украине.

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    26 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров России и США в Турции

    Госдеп: Россия и США в Стамбуле не будут обсуждать Украину

    Стали известны темы переговоров России и США в Турции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между США и Россией в Стамбуле не будут включать политические вопросы, включая Украину, и сосредоточатся на других темах, сообщили в Госдепартаменте.

    Официальный представитель Госдепартамента сообщил телеканалу CNN, что предстоящие переговоры между США и Россией, которые состоятся в четверг в Стамбуле, не будут касаться политических или вопросов безопасности, передает РИА «Новости». Украина также не будет обсуждаться на этих встречах.

    Представитель Госдепартамента отметил: «На повестке дня нет политических или вопросов безопасности, Украина также не является темой обсуждения».

    По его словам, продуктивность этих переговоров проявится очень быстро. «Конструктивность этих дискуссий проявится очень быстро: либо вопросы будут решены, либо нет», – добавил он.

    Ранее МИД Турции анонсировал переговоры России и США в Стамбуле.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    24 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    Эрдоган: Только вступление Турции в ЕС выведет Европу из тупика
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что только Анкара способна вывести Европейский союз из нынешнего кризиса, подчеркнув важность полной интеграции Турции в сообщество.

    Президент Турции отметил, что произошедшее в Сирии и на Украине подтверждает востребованность у ЕС в тесном сотрудничестве с Турцией. «Из тупика, в который Европа попала, ее может вывести только Турция. Полноправное членство Турции в ЕС может стать спасением. Жизненно важным фактором для ЕС является именно полноправное членство Турции. Чем раньше Европейский Союз столкнется с этой реальностью, тем лучше для него самого», – заявил турецкий лидер, передает CNN Turk.

    Эрдоган добавил, что Анкара стремится продвинуть процесс вступления страны в ЕС. «Если будет проявлена необходимая политическая воля, мы сможем добиться результата в короткие сроки», – заявил он.

    В декабре Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз.

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    26 февраля 2025, 14:32 • Новости дня
    Лавров рассказал о попытках Европы «вышвырнуть» Россию из Сирии

    Лавров заявил о предложении Европы ослабить санкции против Сирии за «вышвыривание» оттуда России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Европа предлагала Сирии ослабить санкции при условии «вышвыривания» России из страны, что отражает подход ЕС «или с нами, или против нас».

    Лавров, выступая на пресс-конференции в Катаре, заявил, что европейские страны пытались выдвигать условия для ослабления санкционного режима против Сирии. Сообщается, что европейцы требовали «вышвыривания» России из Сирийской Арабской Республики, как одного из таких условий, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что подобные ультиматумы характерны для позиции Евросоюза в последнее время. «Европейцы пытались выдвигать требования такого рода, что любое послабление в санкционном режиме должно предполагать вышвыривание России из Сирийской Арабской Республики», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что этот подход проявляется в менталитете ЕС: «или с нами, или против нас». Лавров указал, что подобный подход не способствует конструктивным отношениям и усугубляет международную напряженность.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    26 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    МИД Турции анонсировал переговоры России и США в Стамбуле

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры делегаций России и США на техническом уровне состоятся 27 февраля в Стамбуле.

    Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил, что встреча российской и американской делегаций пройдет в четверг в Стамбуле. РИА «Новости» передает, что встреча будет посвящена вопросу нормализации работы посольств.

    «Завтра в Стамбуле состоится встреча на техническом уровне между российской и американской делегациями. Как мы уже неоднократно заявляли, Турция готова оказать всяческую поддержку мирным усилиям, включая организацию будущих переговоров», – сказал Кечели журналистам.

    Ранее сообщалось, что Турция готова участвовать в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров между Москвой и Киевом.

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    24 февраля 2025, 08:54 • Новости дня
    Стало известно о предстоящей встрече Лаврова и Эрдогана в Анкаре

    Стало известно о планах Эрдогана встретиться с Лавровым для переговоров в Анкаре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в 14.00 в Анкаре, чтобы обсудить важные международные вопросы, сообщил источник в МИД Турции.

    Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган примет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который прибыл в Анкару с визитом. Лавров прибыл в турецкую столицу вечером в воскресенье. Встреча с турецким лидером запланирована на 14.00 по московскому времени в понедельник, сообщает РИА «Новости».

    По словам источника в министерстве иностранных дел Турции, глава турецкой дипломатии Хакан Фидан намерен обсудить с Лавровым переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию.

    Администрация Эрдогана подтвердила, что встреча с Лавровым находится в графике президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибудут с официальным визитом в Турцию в конце февраля. Лавров провел переговоры с турецким коллегой Хаканом Фиданом на полях G20 в ЮАР. На конференции по безопасности в Мюнхене глава МИД Турции Хакан Фидан заявил спецпредставителю президента США по России и Украине Киту Келлогу о готовности Анкары принять переговоры по Украине.

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    24 февраля 2025, 10:20 • Новости дня
    Лавров начал встречу с главой МИД Турции в Анкаре

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Анкаре начал встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    Лавров начал переговоры с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом в Анкаре. Как сообщает ТАСС, встреча состоялась в рамках визита Лаврова в Турцию, который начался накануне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что в ходе визита стороны планировали обсудить международные, региональные и двусторонние вопросы. «Предстоит обсудить широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки», – заявила Захарова.

    Визит Лаврова в Анкару подчеркивает важность взаимодействия между Россией и Турцией на фоне текущих международных вызовов.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибудут в Турцию с официальным визитом в конце февраля. Анонсировалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анкаре в 14.00 для обсуждения важных международных вопросов.

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    24 февраля 2025, 14:45 • Новости дня
    Эрдоган встретился с Лавровым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкий президент Таийп Эрдоган начал встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщило российское дипломатическое ведомство.

    Встреча началась в Анкаре в понедельник, 24 февраля, указал МИД в своем Telegram-канале.

    Ранее Эрдоган выражал надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине к 2025 году.

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    25 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    МИД не подтвердил участие в запланированных на вторник встречах в Эр-Рияде

    МИД России не подтвердил участие в запланированных на вторник встречах в Эр-Рияде

    Tекст: Александра Юдина

    В МИД России сообщили, что во вторник в Эр-Рияде не проходит встреч с их участием, опровергнув возможные слухи о таких мероприятиях.

    В российском МИД уточнили, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде во вторник не проводится ни одной встречи с участием представителей ведомства, передает ТАСС.

    Представители дипведомства на Смоленской площади также добавили, что любые предположения о запланированных мероприятиях в Эр-Рияде не соответствуют действительности, и проинформировали о текущей ситуации.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров прибыл в Тегеран для обсуждения стратегического партнерства с Ираном и ключевых международных вопросов, включая энергетику и транспорт.

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    24 февраля 2025, 10:47 • Новости дня
    Стало известно о возможном освобождении ХАМАС новых заложников

    The Jerusalem Post сообщила о возможном освобождении ХАМАС еще четырех заложников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские власти считают, что ХАМАС может освободить заложников в рамках сделки о прекращении огня к концу первого этапа, который завершается 1 марта, но может быть продлен.

    Израильское правительство считает, что палестинское движение ХАМАС может освободить еще ряд заложников в рамках первого этапа сделки о прекращении огня. Об этом газете The Jerusalem Post сообщили два израильских чиновника. Они заявили: «Израиль предполагает, что ХАМАС согласится освободить еще заложников в рамках текущего этапа соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников», передает РИА «Новости».

    Первый этап сделки завершается 1 марта, однако стороны рассматривают возможность продления. ХАМАС может отпустить четырех мужчин и тяжелораненых пленных в обмен на продолжение режима прекращения огня на период Рамадана. Это, по мнению израильских источников, соответствует интересам ХАМАС, так как они настаивают на ввозе большего количества гуманитарных грузов и тяжелой техники в Газу, избегая нарушений соглашения.

    Сейчас ХАМАС уже освободил всех живых заложников, требуемых Израилем на этом этапе. Тем не менее остаются вопросы вокруг передачи тел пленных – ожидается, что будет передано 4 тела погибших. Израиль, со своей стороны, пока не освободил около 600 палестинских заключенных, объясняя это нарушением палестинской стороной договоренностей и использованием заложников в пропагандистских целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль отложил освобождение более 600 палестинских заключенных, потребовав от ХАМАС прекращения унизительных церемоний при освобождении израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение вернуть всех израильских заложников из Газы, где после недавнего освобождения шести человек остаются 63 заложника. ХАМАС передало Красному Кресту последнего заложника.

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    25 февраля 2025, 12:39 • Новости дня
    Песков: Россия сохраняет контакты с Сирией по вопросу сохранения баз

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона ведет контакты с сирийским руководством, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о российских базах в Сирии.

    «Мы продолжаем наши контакты с сирийскими властями, сирийский сюжет фигурирует в повестке дня всех наших международных контактов», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он отметил, что глава МИД Сергей Лавров ранее посетил Турцию, в ходе переговоров там затрагивалась сирийская тема.

    Напомним, в феврале президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с президентом переходного периода Сирии Ахмедом Шараа заявил о важности отмены санкций, введенных против Дамаска.

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    24 февраля 2025, 13:58 • Новости дня
    Эрдоган заявил о надежде на мир на Украине в 2025 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине к 2025 году, заявив о намерениях приложить все усилия для обеспечения справедливого мира.

    Эрдоган заявил, что его страна рассчитывает на установление прочного и справедливого мира на Украине в 2025 году, сообщает РИА «Новости». Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать прилагать все возможные усилия для достижения этой цели.

    В своем видеообращении Эрдоган выразил надежду, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир. Он также пожелал, чтобы Рамадан, который начнется через несколько дней, принес мир, спокойствие и благополучие всему человечеству.

    Эрдоган уверил, что его страна готова играть активную роль в установлении мира и стабильности в регионе, особенно в условиях усложняющейся геополитической обстановки, и намерена продолжать свои усилия на международной арене.

    Накануне Эрдоган в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул готовность Анкары принять у себя мирные переговоры по Украине.

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    26 февраля 2025, 14:01 • Новости дня
    Лавров заявил о нежелании Сирии решать проблемы внешних игроков

    Лавров заявил о нежелании Сирии решать проблемы внешних игроков на своей территории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Сирия не желает быть ареной для решения геополитических проблем внешних игроков, а также выразил обеспокоенность возможностью междоусобиц в стране.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции в Дохе по итогам визита в Катар заявил, что Сирия больше не намерена быть полем для решения геополитических проблем внешних игроков, сообщает ТАСС. Лавров подчеркнул, что Сирия стремится к самостоятельности и независимости от внешнего влияния.

    Лавров также отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы текущие процессы в Сирии не вышли из-под контроля и не привели к внутренним конфликтам. Он подчеркнул, что подобные риски все еще существуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что новое руководство в Сирии подтверждает важность стратегических отношений с Россией, а отношения этих стран встали на путь прагматизма.

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    26 февраля 2025, 05:38 • Новости дня
    Число погибших от холода младенцев в Газе увеличилось до шести

    Шесть младенцев в секторе Газа умерли от переохлаждения, еще один в критическом состоянии

    Tекст: Денис Тельманов

    В секторе Газа количество младенцев, умерших от переохлаждения, достигло шести, по данным властей анклава, еще один младенец находится в критическом состоянии в реанимации.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera, в секторе Газа из-за невозможности обогревать жилища и укрыться от дождя тысячи беженцев сталкиваются с переохлаждением. Низкие температуры угрожают жизни маленьких детей, что подтверждается резким увеличением числа госпитализаций. Из восемь младенцев, поступивших с гипотермией, шесть скончались, а один ребенок находится в критическом состоянии в реанимации благотворительного Общества друзей пациента (PFBS).

    Врачи в палестинском анклаве выражают тревогу по поводу роста числа случаев переохлаждения среди детей. Они отмечают, что многие семьи не могут согреть новорожденных из-за разрушенной инфраструктуры и перебоев с электроснабжением. Главный врач PFBS Саид Салах ранее сообщал о гибели троих новорожденных от переохлаждения и сопутствующих осложнений, а также о наличии восьми пациентов с гипотермией, трое из которых были в критическом состоянии.

    Эти события подчеркивают трагическую гуманитарную ситуацию в секторе Газа, где холодные погодные условия, нехватка ресурсов и разрушенная инфраструктура создают дополнительные угрозы для уязвимых групп населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный комитет Красного Креста сообщил, что ХАМАС передал его сотрудникам последнего из шести заложников, освобождаемых 22 февраля. Спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожен, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о неприемлемости плана США по насильственному переселению жителей Газа, подчеркнув, что такой подход ведет к усилению конфликтов и игнорирует права палестинцев.

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    26 февраля 2025, 10:40 • Новости дня
    США запланировали саммит застройщиков по восстановлению сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    США готовят саммит с застройщиками и проектировщиками, чтобы обсудить план восстановления сектора Газа, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в ближайшее время пройдет встреча с крупнейшими застройщиками ближневосточного региона, где обсудят планы по восстановлению. Среди участников будут как арабские девелоперы, так и проектировщики, передает ТАСС.

    Уиткофф подчеркнул, что несколько стран уже выразили намерение участвовать в разработке «некоего постоянного решения» для жителей Газы. При этом он отметил, что выселение местных жителей не планируется. По его словам, проживание в регионе на протяжении следующих 10-15 лет будет непрактичным, учитывая время, необходимое для полного восстановления анклава.

    Ранее президент США рассмотрел вопрос долгосрочного владения сектором Газа и пообещал потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе.

    Кроме того, президент США также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предложение США по сектору Газа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире.

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