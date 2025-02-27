Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Фидан рассказал о переговорах с Лавровым по Сирии в Анкаре
Глава МИД Турции Фидан сообщил об обсуждении с Лавровым ситуации в Сирии с учетом российских военных баз
Во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Анкару обсуждались дальнейшие шаги по Сирии с учетом наличия там российских военных баз, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
«Что касается Сирии, то вы знаете, что у Сирии и России есть своя история», – приводит слова Фидана РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
Фидан отметил, что исторически сложившиеся отношения Сирии и России включают социальные, экономические связи и связи в сфере безопасности, которые возникли в период правления бывшего президента Сирии Башара Асада.
Эти отношения теперь переосмысляются в новом контексте, особенно в связи с присутствием российских военных баз и экономическими вопросами. «Были дискуссии о том, куда двигаться с этим, что может произойти, что должно быть сделано», – сказал Фидан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Турцию вечером в воскресенье, в Анкаре он провел переговоры с Фиданом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров затрагивалась сирийская тема.