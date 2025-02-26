Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Захарова назвала безумным выступление главы МИД Канады на саммите G20
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла безумным обсуждение украинского вопроса главой канадского МИД Мелани Жоли на саммите G20, подчеркнув, что Канада сталкивается с собственными проблемами территориальной целостности.
Захарова в эфире Радио «Sputnik» назвала безумным выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на саммите «Большой двадцатки» (G20), передает «Лента.Ру». Захарова отметила, что Жоли говорила исключительно о защите территориальной целостности Украины, хотя форум был посвящен другим вопросам. «С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту?» – сказала Захарова.
Дипломат также подчеркнула, что у Канады есть собственные проблемы с независимостью и территориальной целостностью, особенно в свете заявлений президента США, который, по словам Захаровой, не считает Канаду самостоятельным государством. Дипломат предложила Жоли обратиться за разъяснениями по этому вопросу к Соединенным Штатам.
Ранее президент США в ходе встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.