Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
СК подал ходатайство об аресте вологодского вице-губернатора Алексеева
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева, его обвиняют в получении взятки.
Суд рассмотрит ходатайство органов предварительного следствия об аресте Алексеева в ближайшее время, пояснили в суде ТАСС.
Отмечается, что ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
До этого суд арестовал главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова по такому же обвинению.
Ранее замминистра по физкультуре и спорту Ростовской области Светлану Гадарову, подозреваемую в получении взятки, освободили от должности.