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Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске газовщиков в квартиры
На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, требующий от жильцов многоквартирных домов предоставлять доступ газовщикам к оборудованию для его обслуживания и ремонта.
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах предоставлять доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию, передает РИА «Новости». Этот проект дополняет Жилищный кодекс РФ обязанностью жильцов допускать газовщиков для технического обслуживания и ремонта оборудования.
Законопроект также предусматривает право специализированных организаций обращаться в суд, если жильцы не исполняют свои обязательства. В случае отказа в предоставлении доступа, суд будет обязан рассмотреть заявление в течение 12 дней. Ранее правительство поддержало законопроект с условием его доработки.
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что поправки в КоАП РФ увеличили штрафы за недопуск газовщиков до 10 тыс. рублей, однако обязательности этой нормы не было. Он подчеркнул, что устранение пробела в Жилищном кодексе является основной целью нового законопроекта.
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, в свою очередь, сообщил, что каждый житель будет предупрежден о дате и времени проверки. Правительство установит процедуру уведомления, а извещения будут отправляться как минимум дважды в электронном и печатном форматах.
Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил упростить процедуру допуска сотрудников газовых служб в квартиры, что позволит предотвратить отключение газа всему подъезду.