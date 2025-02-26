Обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском

Лукьянов назвал главные итоги голосования по резолюции Совбеза ООН

Политолог Лукьянов: Европа в Совбезе ООН приняла новую реальность Трампа

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Итоги голосований по резолюциям в Генассамблее и Совбезе ООН показали готовность Европы адаптироваться под новый тип отношений с Вашингтоном», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

«Европейские страны поняли, что сопротивляться новой реальности в их положении бессмысленно, поскольку противопоставить что-либо американцам Брюссель не может. Да и не хочет. Я думаю, то же самое будет делать и новый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, несмотря на его нынешние заявления о том, что Европа должна показать суверенность», – детализировал аналитик.

«Еще один значительный итог голосований: впервые за очень долгое время начался крупный политико-дипломатический процесс, заключающийся в попытке США качественно изменить ситуацию, касающуюся отношений с Москвой. И здесь конфликт на Украине является наиболее ярким компонентом, но далеко не единственным», – продолжил спикер.

«Белый дом намерен сделать конфликт частью пакетного соглашения, базирующегося в первую очередь на материальной заинтересованности участников. По замыслу США, гарантиями безопасности должны стать не какие-то войска или отдельные соглашения об обороне, а система отношений, в которой разрыв договоренностей крайне не выгоден ни одной из сторон», – указал спикер.

«Отдельно отмечу, что Москва, очевидно, готова обсуждать с Вашингтоном создание этой принципиально новой системы взаимоотношений и встраиваться в нее», – подчеркнул собеседник.

«Многие отмечают значительное снижение числа стран, которые даже на Генассамблее поддержали антироссийскую резолюцию по сравнению с 2022 годом. Я думаю, тут многое зависит от хода боевых действий. Нынешняя ситуация не дает оснований предполагать, что Украина добьется успеха. Прагматично мыслящие государства делают выводы», – объяснил эксперт.

«Второй фактор: американская позиция по-прежнему является для многих стран ориентиром. Раз США резко сменили вектор, то другие государства, что называется, не решились быть святее папы Римского. И хотя решения Генассамблеи не является обязующими, в отличие от резолюций Совбеза, недооценивать их важность нельзя. ГА – это срез мнений всех стран, индекс настроений в мировом сообществе», – резюмировал Лукьянов.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер. За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая Соединенные Штаты, воздержались от голосования.

Европейские страны представили поправки, которые изменили оригинальный документ США, превратив его в антироссийский. В частности, были заменены формулировки, обозначающие конфликт как «полномасштабное вторжение». Также добавлено упоминание о территориальной целостности Украины в «международно признанных границах».

Резолюция также содержит пункт о заключении мира между Россией и Украиной в рамках Устава ООН, подчеркивая «необходимость соблюдения принципов равенства и территориальной целостности государств».

При этом глава Госдепа Марко Рубио выразил недовольство антироссийскими резолюциями ООН по Украине, заявив, что они враждебны и не помогают достижениям в урегулировании конфликта.

Позднее уже Совет Безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения. За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, при этом пять стран воздержались от голосования, а против не выступил никто. Резолюция выражает сожаление по поводу гибели людей в конфликте между Россией и Украиной, призывает к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира.

«Теперь к самому интересному. Напомню, что Франция и Британия в Совбезе обладают правом вето и могли ее не пропустить. Но они этого не сделали. Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задает правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН», – написала в своем Telegram-канале Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

«Внимание вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок?» – иронически замечает дипломат.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию отправной точкой для дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости». «Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совбеза, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт», – добавил он.

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