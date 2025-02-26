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    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    12 комментариев
    Юрий Васильев Юрий Васильев Выступление Путина – часть наших военных действий

    Становление и укрепление мира, пусть и совершенно нового, незнакомого нам всем, все же не настолько трудно, как то, что уже сделали для самой возможности этого мира наши павшие. Те, кто уже отдал жизнь, и те, кому, к сожалению, предстоит отдать ее в продолжающейся схватке.

    0 комментариев
    26 февраля 2025, 08:51 • Новости дня

    Над Краснодарским краем уничтожены два дрона

    ПВО уничтожила два дрона над Краснодарским краем

    Tекст: Вера Басилая

    ПВО России уничтожили два украинских дрона над территорией Краснодарского края, сообщило Министерство обороны.

    Министерство обороны России сообщило, что в результате работы дежурных средств противовоздушной обороны были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Краснодарским краем, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Ранее в Северной Осетии и других регионах СКФО был введен режим беспилотной опасности.

    Российская система ПВО уничтожила ночью 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.

    25 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Все намеченные цели удара были достигнуты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM, 23 снаряда чешской РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 ЗРК, 21 734 танка и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, более 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник стало известно, что в Одесской области из-за взрывов были обесточены промышленные объекты. Кроме того, на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    26 февраля 2025, 01:18 • Новости дня
    Основатель ЧВК Blackwater заявил о росте боеспособности российской армии

    Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс признал значительное повышение боеспособности российской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил о резком увеличении боеспособности российской армии, подчеркнув, что шанс Украины вернуть территории минимален, а Россия стала опаснее.

    По данным, предоставленным в интервью YouTube-каналу Hillsdale College, основатель крупнейшей американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс отметил значительное улучшение боеспособности российской армии. Принс считает, что вероятность возвращения Украиной завоеванных территорий крайне мала, и подчеркнул, что Киеву следовало бы попытаться заключить мирное соглашение еще полтора года назад, так как сейчас ведется война на истощение.

    Эрик Принс указал на преимущество России в численности войск и запасах боеприпасов, что значительно увеличивает ее военные возможности. Он также отметил, что оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами, связанными с отставанием в развитии и высокими производственными затратами, что ограничивает ее эффективность. По его мнению, это обстоятельство должно стать тревожным сигналом для США.

    «У России гораздо больше людей и гораздо больше боеприпасов. Оборонная промышленность Западной Европы и США сталкивается с проблемами отставания в развитии и высокой стоимостью производства, что ограничивает ее эффективность. Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», – подчеркнул Принс. Он также заявил, что российская армия сейчас намного сильнее и опаснее, чем в начале конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что у Киева нет шансов вернуть утраченные территории на востоке Украины, включая Крым, и подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта.

    Принс также утверждал, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

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    25 февраля 2025, 19:51 • Видео
    Теперь Зеленского унижает даже Рада

    Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    25 февраля 2025, 11:14 • Новости дня
    Силовики сообщили об утрате морального духа ВСУ на Сумском направлении
    Силовики сообщили об утрате морального духа ВСУ на Сумском направлении
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Офицеры Вооруженных сил Украины на Сумском направлении испытывают упадок духа и находятся в подавленном состоянии из-за значительных потерь в рядах своих подразделений и успехов российских войск на фронте, сообщили в российских силовых структурах.

    По данным российских силовых структур, офицерский состав подразделений Вооруженных сил Украины на Сумском направлении находится в подавленном состоянии, передает ТАСС.

    Силовики сообщили, что как насильно мобилизованные солдаты, так и командиры рот и батальонов демонстрируют низкий морально-психологический настрой.

    Собеседник ТАСС отметил, что текущая ситуация вызвана значительными потерями в живой силе и технике, а также стремительным продвижением российских войск на всех участках фронта.

    Представитель российских силовых структур добавил, что офицеры противника уже осознают бессмысленность продолжения боевых действий, что усугубляет их подавленность и дезориентацию на фоне происходящих событий.

    Ранее российские десантники 83-й бригады начали наступление на Сумскую область, продвинулись на Украину из Курской области и заняли северную часть села Журавка.

    Газета ВЗГЛЯД также объясняла, почему важно продвижение российских войск в Сумской области.

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    26 февраля 2025, 01:09 • Новости дня
    Мэр Красноармейска призвал Зеленского «дать людям пожить»

    Украинский мэр прифронтового города обратился к Зеленскому с просьбой о мире для людей

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский мэр города Красноармейске (Покровск) в ДНР Руслан Требушкин записал видеообращение на русском языке к Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что местные жители находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну.

    Покровск находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ.  Обращение мэра Покровска Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир, появилось в соцсетях. Город находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Требушкин отметил, что жители Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (Мирнограда), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах и хотят мира.

    «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он.

    По словам Требушкина, на самом деле люди устали и не хотят воевать. Он выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в недавнем репортаже Euronews житель Красноармейска  заявил о своей русской идентичности и отказался уезжать из города. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится прихода российских войск, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.

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    25 февраля 2025, 23:34 • Новости дня
    AFP: США и Украина подпишут соглашение по минералам 28 февраля в Вашингтоне

    Киев планирует подписать с США в Вашингтоне сделку по минеральным ресурсам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев намерен подписать с США сделку о минеральных ресурсах в Вашингтоне, которую планируют заключить 28 февраля.

    Как передает «Франс Пресс», высокопоставленный украинский чиновник сообщил о предстоящей сделке по минеральным ресурсам между США и Украиной, которую могут подписать 28 февраля в Вашингтоне. Представитель украинской стороны отметил, что визит в американскую столицу планируется в пятницу.

    «На данном этапе мы рассматриваем визит в Вашингтон в пятницу, чтобы подписать сделку», – приводит агентство слова чиновника. Чиновник также подчеркнул, что фонд, который будет создан, станет совместным для Украины и Америки.

    Источник агентства отметил, что в проекте соглашения упоминается вопрос безопасности. Однако, точная роль США в этом контексте пока остается неясной. «Есть общее положение о том... что Америка поддерживает усилия по гарантированию безопасности», – заявил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    25 февраля 2025, 13:29 • Новости дня
    Песков: Данные о потерях в ходе СВО дает только Минобороны

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о потерях в СВО доступна исключительно через Минобороны.

    Представитель Кремля прокомментировал публикации, якобы раскрывающие данные о потерях России на Украине, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул исключительное право Минобороны предоставлять информацию о потерях в ходе специальной военной операции, заявив, что это прерогатива министерства.

    Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы с начала специальной военной операции потеряли более 123 тыс. единиц вооружений и техники, включая самолеты, вертолеты и танки. За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 тыс. 105 военнослужащих, 379 танков, 288 машин пехоты, 240 бронетранспортеров и 2 тыс. 17 бронемашин, сообщили в Минобороны.

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    25 февраля 2025, 23:19 • Новости дня
    Министр: На Украину вернутся не более 30% граждан

    После окончания конфликта на Украину вернутся не более 30% граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявил, что после завершения боевых действий на родину вернутся не более 30% граждан, покинувших страну с начала 2022 года.

    Министр национального единства Украины Алексей Чернышев сообщил, что на родину после окончания конфликта вернется не более 30% граждан, которые уехали из страны начиная с 2022 года, передает издание «Страна». «Не вернутся на Украину даже после войны 70% украинцев. Это надо признать», – подчеркнул Чернышев.

    Согласно его словам, демографическая ситуация требует особого внимания, поскольку Украина является лидером по снижению численности населения в мире. Социолог Центра Разумкова Ольга Пищулина заявила в интервью испанской газете Pais, что вновь учрежденное министерство должно стимулировать возвращение граждан, уехавших за границу, однако пока неясно, как это будет достигнуто.

    На Украине продолжает действовать режим военного положения с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, соблюдение этого правила подкреплено уголовной ответственностью за уклонение от военной службы в виде лишения свободы до пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ежегодно исчезает население, соразмерное Житомиру, из-за превышения смертности над рождаемостью в 2,8 раза, а в 2024 году с Украины уехали около 500 тыс. человек, и, по прогнозам, в 2025 году ожидается дополнительный отток в 200 тыс., что создает дефицит рабочей силы и снижает потребительский спрос в стране.

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    25 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Экс-депутат: Сын спикера Рады купил элитное жилье в Варшаве, избегая мобилизации

    Экс-депутат заявил о покупке сыном спикера Рады квартиры за 2 млн долларов в Варшаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Сын спикера Верховной рады Украины Олесь Стефанчук приобрел элитную квартиру в Варшаве, стоимость которой превышает 2 млн долларов, в то время как на Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин.

    Бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, включенный в России в перечень террористов и экстремистов, сообщил о приобретении Олесем Стефанчуком, сыном спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, элитной квартиры в Варшаве. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

    По словам Мосийчука, стоимость жилья превышает 2 млн долларов. Экс-депутат задается вопросом о том, каким образом совершеннолетний сын спикера украинского парламента смог выехать за границу в условиях продолжающейся на Украине мобилизации. Он отметил, что в стране введены ограничения на выезд для мужчин призывного возраста.

    С февраля 2022 года на Украине введена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за рубеж. В социальных сетях регулярно появляются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам. Мужчины призывного возраста пытаются выехать из страны любыми способами, несмотря на риск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко Алексея из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства. Газета также сообщала, что Алексею Порошенко выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.

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    25 февраля 2025, 12:21 • Новости дня
    В Одесской области из-за взрывов обесточены промышленные объекты

    «Укрэнерго» отключила от света промышленные объекты в Одесской области из-за повреждений энергообъектов

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области отключены промышленные потребители из-за повреждений в энергосистеме, что привело к применению сетевых ограничений, сообщила компания «Укрэнерго».

    Компания «Укрэнерго» сообщила о том, что промышленные потребители в Одесской области на юге Украины остаются без электроэнергии из-за повреждения энергообъектов, передает ТАСС.

    В официальном сообщении компании уточняется, что оператор системы распределения вынужденно применяет сетевые ограничения, которые затронули часть потребителей, включая промышленные предприятия. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

    Ранее в понедельник была повреждена припортовая инфраструктура в пригороде Одессы. 21 февраля в Одессе в результате удара было уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для Вооруженных сил Украины.

    Во вторник на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

    Также ночью во вторник взрывы прогремели в Кременчуге Полтавской области и в Херсоне.

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    26 февраля 2025, 00:21 • Новости дня
    ВСУ обстреляли ДНР 29 раз за сутки

    ВСУ 29 раз атаковали ДНР за сутки, ранив мирного жителя

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР 29 раз, ранив мирного жителя и повредив пять объектов гражданской инфраструктуры.

    Как сообщает ТАСС, подразделения Вооруженных сил Украины за последние сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Все атаки произошли на горловском направлении. В результате обстрелов был ранен один мирный житель.

    В управлении администрации главы и правительства ДНР отметили, что в ходе атак противник выпустил 92 различных боеприпаса. Под обстрел попали пять объектов гражданской инфраструктуры, что привело к их повреждениям. Власти ДНР продолжают документировать военные преступления Украины и считают, что такие действия приводят к гибели и ранениям мирных граждан.

    Донецкая Народная Республика регулярно подвергается обстрелам, и это вызывает обеспокоенность среди местных жителей, которые вынуждены жить в ожидании новых атак. Власти ДНР настоятельно призывают международное сообщество обратить внимание на эту проблему и принять меры для ее урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате артобстрела Горловки, осуществленного украинскими войсками, получили ранения два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. В ходе атаки украинского дрона на село Репяховка в Белгородской области пострадал работник сельхозпредприятия, получивший баротравму, его госпитализировали в Белгородскую больницу, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Вооруженные силы Украины обстреляли школу в селе Крупец Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

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    25 февраля 2025, 12:02 • Новости дня
    В Сумах произошла серия взрывов

    В Сумах на севере Украины прогремели два взрыва

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Сумы на севере Украины прогремели два взрыва, объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что в городе Сумы на севере Украины прогремел повторный взрыв после воздушной тревоги. По информации источника, за несколько минут до этого уже сообщалось о первом взрыве в этом же городе. В Сумской области, а также в Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские войска пересекли границу с Украиной в двух точках и начали наступление на Сумскую область.

    Во вторник на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

    Также ночью во вторник прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области и в Херсоне.

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    26 февраля 2025, 01:55 • Новости дня
    ПВО перехватила и уничтожила четыре БПЛА над Черным морем

    ПВО уничтожила четыре БПЛА на высоте 1,5 км над Черным морем у Севастополя

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО перехватили четыре беспилотника, летевших на высоте почти 1,5 километра над акваторией Черного моря, недалеко от Севастополя.

    Как передает ТАСС, в Севастополе средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря. Инцидент произошел на значительном расстоянии от берега, в зоне, регулярно контролируемой подразделениями ПВО.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки, которые были слышны в городе, связаны с работой дежурных средств ПВО. Он отметил: «Громкие звуки, которые было слышно, – это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 километра на значительном расстоянии от берега».

    Развожаев также подчеркнул важность сохранять спокойствие, заверив жителей, что обстановка находится под контролем. Он призвал население оставаться в безопасных местах в случае дальнейших инцидентов и следить за официальными сообщениями о происходящем.

    Специалисты продолжают мониторинг ситуации, чтобы оперативно реагировать на возможные угрозы и обеспечить безопасность региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военнослужащие с помощью устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотный летательный аппарат, который упал в спальном районе города. Украинские вооруженные силы атаковали Белгородскую область с использованием 56 беспилотников и выпустили 43 боеприпаса по населенным пунктам за последние сутки. За минувшую ночь российская ПВО уничтожила 19 украинских беспилотников, в том числе 16 над Брянской областью, два над Курской и один над Калужской.


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    25 февраля 2025, 20:01 • Новости дня
    Путина регулярно информируют об успехах казаков на СВО

    Помощник президента Миронов сообщил о регулярном информировании Путина о вкладе казаков в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президенту России Владимиру Путину регулярно сообщают о вкладе казаков в успехи специальной военной операции и их подвигах, сообщил помощник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по делам казачества Дмитрий Миронов.

    Путин регулярно получает информацию о вкладе российского казачества в выполнение задач специальной военной операции, рассказал Миронов на заседании II Большого круга Всероссийского казачьего общества, сообщает ТАСС.

    «Президент России регулярно информируется мною о вкладе российского казачества в достижение задач специальной военной операции. Он знает о ваших подвигах на полях сражений и трудовых свершениях», – заявил Миронов.

    Он подчеркнул важность поддержки казаков, участвующих в СВО, и предложил принять меры для включения казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил РФ. Также было предложено укрепить взаимодействие с Ассоциацией казачьих вузов и развивать наставничество.

    Миронов поблагодарил казаков и атаманов за поддержку курса президента, мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, а также за трудовые успехи в тылу. Он отметил, что казаки часто добиваются успехов вопреки бюрократическим препятствиям, и предложил активно вносить предложения через Всероссийское казачье общество для улучшения совместной работы.

    Ранее Путин сообщил, что представители Всероссийского казачьего общества проявляют «беспримерную отвагу и стойкость» в зоне проведения специальной военной операции, Россия гордится их подвигами.

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    25 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Росгвардия уничтожила станцию Starlink ВСУ в Харьковской области

    Росгвардия уничтожила станцию связи Starlink ВСУ в Харьковской области после разведки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ Росгвардии, выполняя боевые задачи в приграничных районах Белгородской области, уничтожил станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, обнаруженную в лесополосе Харьковской области, что нарушило коммуникации между подразделениями противника.

    Спецназ Росгвардии уничтожил станцию спутниковой связи Starlink, используемую Вооруженными силами Украины в Харьковской области, передает ТАСС. Это произошло в рамках выполнения служебно-боевых задач в приграничных районах Белгородской области.

    В пресс-службе Росгвардии сообщили, что уничтоженная станция Starlink обеспечивала коммуникацию между украинскими подразделениями. Военнослужащие из «стальной бригады» обнаружили это оборудование в ходе воздушной разведки.

    Терминал был найден разведывательной группой 116-й бригады в лесополосе в Харьковской области. После обнаружения станция была ликвидирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллеристы уничтожили две машины ВСУ и станцию Starlink. Также сообщалось, что ВС России уничтожили станции Starlink и пункты управления дронами ВСУ. В Черниговской области Росгвардия уничтожила станцию ВСУ Starlink.

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    У России на порядок больше запасов редкоземельных металлов, чем у Украины. Об этом заявил Владимир Путин. Президент не исключает в будущем совместной с американцами добычи ископаемых в разных регионах страны, в том числе и в Донбассе. По оценке экспертов, Россия готова не только восстановить доверительные отношения с США, но и к широкому и разноплановому сотрудничеству на равных. Подробности

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    Европейской «партии войны» больше нечего предложить Зеленскому

    Итоги широкомасштабного десанта западных политиков в Киев оказались разочаровывающими и для самих десантировавшихся, и для Владимира Зеленского. «Партия войны» в Европе пока еще доминирует, но слабеет с каждым днем. А вместе с ней и Украина. Подробности

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    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»

    «Я встретил ребят-добровольцев, которые на гражданке занимали серьезные должности, зарабатывали больше меня. И я далеко не один там был многодетный». Ветеран спецоперации Константин Рыжак рассказал, почему ветераны стремятся вернуться в зону СВО – и о странном ощущении от Москвы после возвращения домой. Подробности

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    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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