Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.0 комментариев
Над Краснодарским краем уничтожены два дрона
ПВО уничтожила два дрона над Краснодарским краем
ПВО России уничтожили два украинских дрона над территорией Краснодарского края, сообщило Министерство обороны.
Министерство обороны России сообщило, что в результате работы дежурных средств противовоздушной обороны были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Краснодарским краем, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ранее в Северной Осетии и других регионах СКФО был введен режим беспилотной опасности.
Российская система ПВО уничтожила ночью 128 украинских беспилотников, из которых 83 были сбиты над Краснодарским краем, а остальные над Республикой Крым, Азовским и Черным морями, Брянской и Курской областями.