Мэр подконтрольного ВСУ города в ДНР призвал Зеленского заключить мир

Украинский мэр прифронтового города обратился к Зеленскому с просьбой о мире для людей

Tекст: Денис Тельманов

Покровск находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Обращение мэра Покровска Руслана Требушкина к Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир, появилось в соцсетях. Город находится в нескольких километрах от фронта в ДНР и контролируется ВСУ. Требушкин отметил, что жители Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (Мирнограда), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах и хотят мира.



«Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую говорит наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он.

По словам Требушкина, на самом деле люди устали и не хотят воевать. Он выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в недавнем репортаже Euronews житель Красноармейска заявил о своей русской идентичности и отказался уезжать из города. Он сказал: «По паспорту я украинец, а в душе… тут нет украинцев, русские все». Он подчеркнул, что не боится прихода российских войск, потому что считает их такими же русскими, как и жители города.