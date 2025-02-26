Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Российский дрон показал «фокус с исчезновением» HMMWV ВСУ в Курской области
В Курской области в результате удара российского дрона был уничтожен американский автомобиль HMMWV, стоящий на вооружении ВСУ
Российский беспилотник провел атаку на американский военный автомобиль HMMWV, стоящий на вооружении ВСУ, в Курской области, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Ударный отряд «Ирландцы».
Видео инцидента, снятое с дрона, показывает, как трое украинских военных разбегаются от автомобиля перед ударом.
После атаки беспилотника в кадре остаются лишь следы от взрыва и черное пятно на месте, где находился HMMWV. По кадрам видно, что взрыв был настолько мощным, что автомобиль разлетелся на мелкие фрагменты, оставив после себя лишь обугленное пятно на земле.
Точные координаты и время проведения атаки не разглашаются.
Ранее спецназ Росгвардии, выполняя боевые задачи в приграничных районах Белгородской области, уничтожил станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, обнаруженную в лесополосе Харьковской области.