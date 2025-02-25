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Росгвардия уничтожила станцию Starlink ВСУ в Харьковской области
Росгвардия уничтожила станцию связи Starlink ВСУ в Харьковской области после разведки
Спецназ Росгвардии, выполняя боевые задачи в приграничных районах Белгородской области, уничтожил станцию спутниковой связи Starlink ВСУ, обнаруженную в лесополосе Харьковской области, что нарушило коммуникации между подразделениями противника.
Спецназ Росгвардии уничтожил станцию спутниковой связи Starlink, используемую Вооруженными силами Украины в Харьковской области, передает ТАСС. Это произошло в рамках выполнения служебно-боевых задач в приграничных районах Белгородской области.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что уничтоженная станция Starlink обеспечивала коммуникацию между украинскими подразделениями. Военнослужащие из «стальной бригады» обнаружили это оборудование в ходе воздушной разведки.
Терминал был найден разведывательной группой 116-й бригады в лесополосе в Харьковской области. После обнаружения станция была ликвидирована.
Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллеристы уничтожили две машины ВСУ и станцию Starlink. Также сообщалось, что ВС России уничтожили станции Starlink и пункты управления дронами ВСУ. В Черниговской области Росгвардия уничтожила станцию ВСУ Starlink.