Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.6 комментариев
Артиллеристы уничтожили две машины ВСУ и станцию Starlink
Артиллеристы и разведчики уничтожили две машины ВСУ и станцию Starlink
Разведчики группировки «Запад» выследили автомобиль украинских военных и станцию спутниковой связи Starlink, навели на них артиллерию – и цели были уничтожены, сообщило Минобороны России.
Бойцы разведывательного подразделения 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с помощью дрона выследили в лесистой местности пикап и грузовик, перевозивший украинских военных, указало ведомство, передает ТАСС.
Также на месте выявили станцию спутниковой связи Starlink и блиндаж украинской армии. Разведчики точно определили и подтвердили координаты местонахождения противника, после чего с помощью дрона была наведена артиллерия.
«В ходе прямых попаданий артиллеристов 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» все обнаруженные цели были полностью уничтожены», – заключило ведомство.
Ранее артиллеристы группировки «Юг» уничтожили пункт управления беспилотниками, склад боекомплекта и ударный дрон R18 ВСУ у Белогоровки и Дылеевки.