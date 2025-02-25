Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Кремль отказался комментировать слова президента США о миротворцах на Украине
Песков отказался комментировать слова президента США о миротворцах на Украине
Позиция Кремля по поводу размещения миротворческих сил Запада на Украине отражена МИД, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Кремлю нечего добавить к позиции МИД России относительно возможного размещения миротворцев из НАТО на Украине. Песков подчеркнул, что уже была высказана официальная позиция министром иностранных дел Сергеем Лавровым, к которой он не может ничего добавить, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что обсуждение этой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.
Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.