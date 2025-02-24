Венгрия не допустила включение ЦСКА и «Ростова» в санкционный список ЕС

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает портал Vsquare, Венгрия заблокировала предложенные правительством Эстонии санкции Евросоюза против футбольных клубов ЦСКА и «Ростов», а также Олимпийского комитета России (ОКР). Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что стране удалось добиться ряда исключений в 16-м пакете санкций ЕС против России.



По информации Сийярто, Венгрия предотвратила введение ограничительных мер в отношении 27 организаций и физических лиц, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он также отметил, что клубы ЦСКА и «Ростов» первоначально не назывались, однако их включение в санкционный список было предотвращено.

Тем временем, Евросоюз все же утвердил 16-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт первичного алюминия и добавление в черный список 74 судов, 48 физических и 35 юридических лиц. Также под санкции попали компании из КНР, Турции, Казахстана и ОАЭ. Введен запрет на экспорт в Россию химикатов, пластмасс и оборудования для добывающего и энергетического секторов.

Кроме того, в 16-м пакете ЕС запретил вещание восьми российских СМИ, включая «Лента.ру» и телеканал «Звезда». Эти меры также распространили антироссийскую санкционную политику на освобожденные регионы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация хоккея (IIHF) наложила санкции на московский хоккейный клуб ЦСКА, запретив проводить трансферы до 10 августа 2024 года, из-за ситуации с вратарем Иваном Федотовым, поскольку клуб не смог доказать, что «не побудил игрока к нарушению контракта».

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила московскому футбольному клубу ЦСКА регистрировать новых игроков до летнего трансферного окна 2026 года. Исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич поделился надеждой на возвращение российских баскетбольных клубов в турнир уже летом, считая их отстранение исторической несправедливостью.

