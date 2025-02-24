ЕС ввел новые санкции против Крыма и Донбасса

ЕС ввел новые ограничения против Крыма, Донбасса и Новороссии

Tекст: Вера Басилая

Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против России, направленный на «затруднение интеграции» Крыма, Севастополя, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, передает ТАСС.

Эти меры включают запрет на предоставление европейским бизнесом финансовых, консалтинговых, инженерных и рекламных услуг администрациям и компаниям, работающим на территории данных регионов.

Кроме того, Евросоюз расширил запрет на полеты в Россию, включив в санкционный список авиакомпании из третьих стран, осуществляющие внутренние рейсы по России. Согласно заявлению Еврокомиссии, перевозчикам, подпадающим под эти ограничения, будет запрещено выполнять полеты в страны ЕС.

Также в рамках пакета введены дополнительные ограничения на экспорт в Россию ряда промышленных товаров, включая минералы, химикаты, сталь, стекломатериалы и пиротехнические изделия, имеющие военное значение.

Ранее совет ЕС включил в санкционный список 74 судна из-за связей с «теневым флотом» России.

Также ЕС в рамках 16-го пакета приостановил вещание восьми российских СМИ в Европе и отключил 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT.

Венгрия выступила против помощи ЕС Украине и спешки с продлением санкций.