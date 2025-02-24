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    ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    8 комментариев
    24 февраля 2025, 12:13 • Новости дня

    ЕС ввел новые санкции против Крыма и Донбасса

    ЕС ввел новые ограничения против Крыма, Донбасса и Новороссии

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям, следует из заявления Совета ЕС.

    Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против России, направленный на «затруднение интеграции» Крыма, Севастополя, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, передает ТАСС.

    Эти меры включают запрет на предоставление европейским бизнесом финансовых, консалтинговых, инженерных и рекламных услуг администрациям и компаниям, работающим на территории данных регионов.

    Кроме того, Евросоюз расширил запрет на полеты в Россию, включив в санкционный список авиакомпании из третьих стран, осуществляющие внутренние рейсы по России. Согласно заявлению Еврокомиссии, перевозчикам, подпадающим под эти ограничения, будет запрещено выполнять полеты в страны ЕС.

    Также в рамках пакета введены дополнительные ограничения на экспорт в Россию ряда промышленных товаров, включая минералы, химикаты, сталь, стекломатериалы и пиротехнические изделия, имеющие военное значение.

    Ранее совет ЕС включил в санкционный список 74 судна из-за связей с «теневым флотом» России.

    Также ЕС в рамках 16-го пакета приостановил вещание восьми российских СМИ в Европе и отключил 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT.

    Венгрия выступила против помощи ЕС Украине и спешки с продлением санкций.

    22 февраля 2025, 20:36 • Новости дня
    Орбан в шутку назвал страны ЕС «лакеями» на переговорах по Украине

    Орбан пошутил, что страны ЕС могут участвовать в переговорах по Украине в качестве лакеев

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза могут участвовать в переговорах по Украине только в качестве лакеев, после того как Евросоюз выразил недовольство началом переговоров без его участия.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать как лакеи, передает РИА «Новости».

    Орбан заметил, что Евросоюз обижен началом переговоров без его участия и хочет сесть за стол переговоров, где играют «большие парни».

    «Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты», – пошутил Орбан.

    Он также выразил свое мнение о Франции, сказав, что европейские союзники на встрече в Париже выглядели так, словно «незрелых груш наелись».

    Ранее Орбан заявил, что Евросоюз будет играть второстепенную роль в будущих переговорах между Россией и США., и узнавать новости из газет.

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны будут выполнять лишь роль слуг, поскольку ранее способствовали отказу Киева от диалога с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС предпринять конкретные действия для участия в переговорах об Украине, несмотря на отсутствие консультаций с НАТО.

    Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах преждевременно из-за подготовки встречи президентов России и США.

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    24 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Восточная Европа потребовала от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

    Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия потребовали от ЕС ограничить импорт сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Министры сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии потребовали от Еврокомиссии отменить привилегии для агропродукции Украины и ввести стандарты ЕС для украинских компаний, сообщил глава минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    «Европейская комиссия должна найти долгосрочное решение рыночных проблем, вызванных украинской сельскохозяйственной продукцией», – приводит слова министра ТАСС.

    Министры предложили вернуться к квотам на поставки сельхозпродукции с Украины, действовавшим до февраля 2022 года, когда начался вооруженный конфликт с Россией. Они также настаивают на восстановлении таможенных пошлин и введении индивидуальных квот на региональной основе для стран, граничащих с Украиной.

    Кроме того, восточноевропейские страны призывают Брюссель следить за соответствием украинской сельхозпродукции стандартам ЕС, включая санитарные, фитосанитарные и экологические нормы. Надь подчеркнул, что Венгрия сохранит ограничения на импорт украинской продукции для защиты своих фермеров. Он заявил: «Интересно будет посмотреть, учтет ли Брюссель интересы восточноевропейских фермеров на этот раз или снова предаст их, как это было в сентябре 2023 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2014 году было подписано, а в 2017-м – ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, предполагающее снижение таможенных пошлин в пределах оговоренных при подписании квот.

    Вскоре после начала СВО еврочиновники полностью сняли ограничения для украинского аграрного экспорта, а затем продлили это решение. При этом полноправные члены ЕС оказались в менее привилегированном положении, поскольку каждый из них должен был соблюдать квотный принцип производства товаров для внутреннего рынка ЕС.

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    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

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    22 февраля 2025, 21:55 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС ищет способ изъять замороженные активы

    Bloomberg: Евросоюз ищет способы изъять часть замороженных активов Центрального банка России

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта, сообщили источники Bloomberg.

    Агентство пишет, что европейские чиновники рассматривают вариант использования конфискованных средств в качестве залога в рамках международной комиссии по претензиям, которая будет определять размер компенсаций Украине. Однако размер обсуждаемой части активов пока не уточняется, передает ТАСС .

    Если изъятие активов будет осуществлено, то средства пойдут в счет «обязательств России по возмещению ущерба Украине». Европейские страны ожидают от Москвы принятия этих обязательств в рамках возможного мирного соглашения.

    Еврокомиссия начала работу по поиску законного способа экспроприации российских суверенных активов еще в марте 2022 года. Курировал эту работу бельгийский еврокомиссар Дидье Рейндерс, который сейчас подозревается в отмывании денег в крупных размерах.

    После начала специальной военной операции России, Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть этих средств находится в Европе, в частности, 210 млрд долларов хранятся на международной площадке Euroclear в Бельгии. В США заморожены активы на сумму 5-6 млрд долларов.

    Ранее украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства.

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

    Между тем Reuters сообщало, что Россия готова согласиться на использование российских активов, замороженных за рубежом из-за санкций, в рамках потенциальных договоренностей по послевоенному восстановлению Донбасса.


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    23 февраля 2025, 08:29 • Новости дня
    В Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину

    Константинов назвал маловероятной отправку войск ЕС на Украину из-за слабости армий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что отправка европейского военного контингента на Украину станет самоубийственным и маловероятным решением из-за слабости вооруженных сил стран ЕС.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением, передает РИА «Новости». Константинов отметил, что у ЕС нет собственных войск, а вооруженные силы входящих в него государств скромны.

    Константинов подчеркнул, что европейцы привыкли полагаться на американский зонтик безопасности, но в этот раз Вашингтон предупредил, что отправка войск на Украину будет их собственной операцией. Константинов также упомянул, что на такой случай статья 5 устава НАТО не будет распространяться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия выступила против размещения миротворцев ЕС на Украине, а ЕС не принял решения об отправке войск на Украину, в то время как в Болгарии ограничили возможность отправки своих военных на Украину.

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    22 февраля 2025, 03:16 • Новости дня
    Французский политик анонсировал манифестацию за выход из ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Манифестация за выход Франции из ЕС (Frexit) пройдет 22 февраля в Париже, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо подчеркнул, что выход из ЕС позволит Франции лучше защищать свои национальные интересы. Политик считает, что Frexit сможет стать для Франции аналогичным «моментом Трампа», когда страна получит больше независимости и возможностей для самостоятельного принятия решений, передает РИА «Новости».

    Французский политик назвал встречу лидеров ЕС в Париже «саммитом войны»

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    23 февраля 2025, 00:38 • Новости дня
    Над регионами России сбили девять украинских БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено девять украинских беспилотников над Белгородской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом, сообщило Минобороны России.

    С 20.50 до 22.25 мск над Белгородской областью сбили шесть беспилотников, над Орловской и Курской – по одному, еще один БПЛА был сбит над Крымом, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, ранее над территорией Крыма силами ПВО были сбиты три украинских беспилотника.

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    21 февраля 2025, 14:52 • Новости дня
    Стало известно о представлении нового пакета помощи ЕС Украине 24 февраля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что 24 февраля в Киеве будет представлен новый пакет помощи Украине, однако он не стал уточнять его объем.

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что новый пакет помощи Украине от Европейского союза будет представлен 24 февраля в Киеве во время визита Еврокомиссии, передает ТАСС.

    Кубилюс отметил, что не будет комментировать предположения о том, что объем помощи может достигнуть сотен миллиардов евро.

    Он подчеркнул, что Еврокомиссия готова «послать сильный сигнал» своей поддержкой Украины, несмотря на действия других стран. Кубилюс считает, что годовщина начала конфликта станет отличной возможностью для такого заявления.

    Кубилюс также отметил, что Брюссель придерживается стратегии «мира через силу», которая предполагает максимальное усиление Украины перед заключением мира. Новый пакет помощи будет «конкретным и адресным», добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз планирует усилить военный потенциал Украины, предоставив пакет помощи на сумму не менее 6 млрд евро, включающий системы ПВО и 1,5 млн артиллерийских снарядов, и планирует обсудить 27 января 16-й пакет санкций против России и возможность использования ее замороженных активов для помощи Украине.

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    22 февраля 2025, 14:30 • Новости дня
    Названы последствия для ЕС введения США пошлин на сталь и алюминий

    Bloomberg: ЕС потеряет 28 млрд евро из-за пошлин США на сталь и алюминий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение пошлин на сталь и алюминий в США может обойтись Евросоюзу в 28 миллиардов евро, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Евросоюз может столкнуться с убытками в размере не менее 28 млрд евро из-за новых пошлин, введенных президентом США на ввоз стали и алюминия, сообщает Bloomberg, передает РИА «Новости». ЕС оценивает, что первая волна этих пошлин нанесет значительный ущерб экспорту блока, что может усилить торговую напряженность между США и Евросоюзом.

    Собеседники агентства отмечают, что количество товаров, подпадающих под пошлины, включая производные изделия из стали и алюминия, может быть в четыре раза больше, чем в предыдущие разы, когда американский лидер нацеливался на данный сектор. Это может серьезно отразиться на экономике блока.

    Европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в пятницу провел брифинг для послов блока после визита в Вашингтон, предупредив их о неопределенности в ситуации с пошлинами, пишет агентство. Он подчеркнул, что детали и объем пошлин могут измениться, что требует от ЕС быть готовым к возможным изменениям в торговых условиях.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеет о введении США пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы и ответит жесткими мерами.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал жесткий ответ на пошлины США на сталь и алюминий, а на Украине заявили о влиянии американских пошлин на металлургию.

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    22 февраля 2025, 22:36 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Крымом

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Крыма силами ПВО сбиты три украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были уничтожены в период с 20.00 до 20.45 мск, сообщило в Telegram Минобороны России.

    Напомним, в субботу в Минобороны также сообщали, что средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две французские управляемые авиабомбы Hammer, два снаряда американской РСЗО HIMARS и 58 беспилотников.

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    21 февраля 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков опроверг заявления о «требованиях России» вывести войска НАТО из Европы

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о требовании России вывести войска НАТО из Восточной Европы на переговорах в Эр-Рияде.

    По его словам, подобные утверждения не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что позиция России заключается в обеспокоенности продвижением военной инфраструктуры НАТО к ее границам.

    Песков также добавил, что продвижение НАТО, состоящее из множества волн расширения в сторону российских границ, вызывает у России обеспокоенность. Однако никаких конкретных требований о выводе войск НАТО из Восточной Европы на переговорах не выдвигалось.

    Ранее советник президента Румынии Кристиан Диаконеску заявил, что российская делегация на переговорах с США в Эр-Рияде потребовала ухода НАТО из стран Восточной Европы, однако США отклонили это требование.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    21 февраля 2025, 14:12 • Новости дня
    ЕК предложила следить за танкерами России с помощью спутников и дронов

    Еврокомиссия предложила создать систему мониторинга моря для слежки за танкерами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия предложила использовать спутники и морские беспилотники для наблюдения за российскими танкерами и слежки за подозрительной активностью на море.

    Еврокомиссия предложила создать общеевропейскую систему мониторинга, сообщает ТАСС.

    Инициатива предполагает использование космического наблюдения через спутниковую систему Copernicus для выявления подозрительной активности на море и слежки за российскими танкерами. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подчеркнул, что это позволит более эффективно отслеживать морские угрозы.

    Кубилюс отметил, что помимо спутников, для этих целей должны быть задействованы морские военные и гражданские беспилотники.

    Он заявил: «Космическое наблюдение позволит нам выявлять подозрительную активность на море». Инициатива направлена на повышение безопасности и предотвращение возможного ущерба для подводных кабелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз в рамках 15 пакетов санкций ограничил 79 танкеров, перевозящих нефть и метан. ВЗГЛЯД сообщал, что провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России. ВЗГЛЯД также писала, что российские морские поставки нефти снизились на 11% с октября.

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    24 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Каллас анонсировала новый пакет помощи Украине

    Калаас заявила о подготовке главами МИД стран ЕС нового пакета военной помощи Украине

    Каллас анонсировала новый пакет помощи Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД стран Евросоюза готовятся объявить о новом пакете военной помощи Украине, который включит поставки боеприпасов и новые оборонные инициативы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    По словам Каллас, главы МИД стран-участниц Европейского союза готовятся представить новый пакет военной помощи Украине, который будет включать поставки боеприпасов, передает ТАСС.

    Она отметила, что обсуждается и, возможно, будет принят шестнадцатый пакет санкций против России. Этот пакет включает ограничения для игровых консолей и теневого флота. Каллас подчеркнула, что Евросоюз сосредоточен на обеспечении Украины боеприпасами в краткосрочной перспективе.

    Также Каллас сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в Киеве.

    Ранее сообщалось, что постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, шестнадцатый пакет санкций против России в ответ на продолжающийся конфликт на Украине.

    Европейские страны обсуждают возможность выделения Украине помощи в размере около 20 млрд евро.

    Вашингтон призвал Европейский союз активизироваться в оказании военной помощи киевскому режиму вместо США.

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    24 февраля 2025, 11:30 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против 74 судов «теневого флота» России

    Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз добавил 74 морских судна в санкционный список в рамках 16-го пакета санкций, считая их частью так называемого теневого флота России, что увеличило общее число подсанкционных судов до 153.

    Евросоюз в рамках 16-го пакета санкций против России ввел новые меры, сообщает ТАСС. В санкционный список включены 74 морских судна, которые, как утверждают в ЕС, входят в так называемый российский «теневой флот». Теперь общее число судов, обозначенных как нарушители, достигло 153.

    Новые ограничения также затрагивают поставки в Россию программного обеспечения, оборудования и технологий, связанных с добычей нефти и газа. Документ Совета ЕС сообщает о дополнительных ограничениях на экспорт таких товаров и технологий, а также продлении запрета на поставку товаров и услуг для завершения проектов по добыче нефти и производству сжиженного природного газа (СПГ) в России. Также рестрикции касаются предоставления временных хранилищ для российской нефти и нефтепродуктов на территории ЕС.

    Кроме того, новые санкции запрещают европейским компаниям проводить операции с рядом российских аэропортов и портов. Эти объекты, по заявлению ЕС, якобы используются для транспортировки военной техники, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты. Введенные меры включают запрет на доступ к объектам и предоставление любых услуг судам или самолетам, которые, по мнению ЕС, могут быть задействованы в подобных операциях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия выступила против помощи Украине и спешки с санкциями. Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России. ЕС ищет способ изъять замороженные активы.


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    24 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Крым утвердил национализацию имущества 113 украинских бизнесменов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму депутаты утвердили список из 113 наименований имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации, включая имущество известных бизнесменов и политиков.

    На сессии Государственного совета Республики Крым был утвержден новый перечень имущества украинских олигархов и политиков, который подлежит национализации, передает ТАСС. В список включены 113 объектов, среди которых имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта и бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

    Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в проекте речь идет о включении в перечень имущества иностранных лиц, связанных с государствами, совершающими недружественные действия в отношении России. Такое имущество будет национализировано.

    По словам Константинова, в перечень вошли более 720 объектов имущества. Среди организаций, подлежащих национализации, фигурируют «Пивобезалкогольный комбинат Крым», «Дельфинарий Немо» с объектами в Феодосии, Судаке и Алуште, «Сакские минеральные воды» и «Санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс» в Алупке.

    Ранее Константинов также отметил, что крымские власти подготовили новый пакет имущества украинских олигархов для национализации. В списке более 720 объектов, включая такие предприятия, как ООО «Дельфинарий Немо», ООО «Сакские минеральные воды» и санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс». Также упоминаются активы семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта и бывшего депутата верховной рады Людмилы Денисовой.

    Константинов сообщил, что власти Крыма работают над созданием нового списка объектов под национализацию, которые принадлежат украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам.

    Власти Крыма ранее подали иск на арендуемую киевским футбольным клубом «Динамо» землю, располагающуюся на полуострове.

    Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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    24 февраля 2025, 12:15 • Новости дня
    Орбан поздравил АдГ с успехом на выборах, проигнорировав победителей

    Орбан поздравил АдГ с успехом на выборах в Германии, проигнорировав победивших ХДС/ХСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил правую партию «Альтернатива для Германии» с удвоением их доли голосов и занятием второго места на досрочных парламентских выборах в Германии, обойдя поздравлением победивший блок ХДС/ХСС.

    Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, поздравил правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) с занятым вторым местом на досрочных парламентских выборах в Германии, передает РИА «Новости». Однако он не направил поздравления блоку ХДС/ХСС, который одержал победу.

    Орбан отметил, что немецкий народ проголосовал за перемены в значительном количестве и выразил поддержку сопредседателю АдГ Алисе Вайдель за удвоение доли голосов партии. Он пожелал ей удачи и благословения для Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блок ХДС/ХСС одержал победу на выборах в парламент Германии, а партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место. АдГ нацелилась на лидерство в Германии и планирует усилить свои позиции в будущем. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц столкнется с серьезными вызовами как внутри страны, так и на международной арене.

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    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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