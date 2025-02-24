Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.6 комментариев
ЕС ввел новые санкции против Крыма и Донбасса
ЕС ввел новые ограничения против Крыма, Донбасса и Новороссии
Евросоюз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям, следует из заявления Совета ЕС.
Европейский Союз принял 16-й пакет санкций против России, направленный на «затруднение интеграции» Крыма, Севастополя, а также Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, передает ТАСС.
Эти меры включают запрет на предоставление европейским бизнесом финансовых, консалтинговых, инженерных и рекламных услуг администрациям и компаниям, работающим на территории данных регионов.
Кроме того, Евросоюз расширил запрет на полеты в Россию, включив в санкционный список авиакомпании из третьих стран, осуществляющие внутренние рейсы по России. Согласно заявлению Еврокомиссии, перевозчикам, подпадающим под эти ограничения, будет запрещено выполнять полеты в страны ЕС.
Также в рамках пакета введены дополнительные ограничения на экспорт в Россию ряда промышленных товаров, включая минералы, химикаты, сталь, стекломатериалы и пиротехнические изделия, имеющие военное значение.
Ранее совет ЕС включил в санкционный список 74 судна из-за связей с «теневым флотом» России.
Также ЕС в рамках 16-го пакета приостановил вещание восьми российских СМИ в Европе и отключил 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT.
Венгрия выступила против помощи ЕС Украине и спешки с продлением санкций.