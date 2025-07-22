А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.3 комментария
Крымчанина осудили на 13 лет за передачу данных Украине
Жителя Крыма осудили по делу о передаче информации о критической инфраструктуре региона украинской спецслужбе, переданные данные использовали для ракетных ударов, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Мужчина установил контакт с сотрудником ГУР МО Украины и по заданию куратора осуществлял сбор информации, пояснили в спецслужбе, передает ТАСС.
Переданная информация предназначалась для использования украинской стороной при нанесении ракетных ударов по объектам на территории Крыма. Суд принял во внимание позицию государственного обвинителя и вынес приговор – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
После освобождения мужчина также будет находиться под ограничением свободы на срок один год десять месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали женщину с двойным гражданством России и Украины в Крыму. Силовики установили, что она планировала совершить подрыв автомобиля офицера Министерства обороны России.