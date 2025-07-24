В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.5 комментариев
ФСБ задержала девять россиян за призывы к убийству военных
ФСБ задержала в восьми регионах девять россиян за призывы к убийству военных
В восьми регионах России задержаны девять человек по обвинению в публичных призывах к убийствам военных и сотрудников правоохранительных органов через интернет, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Федеральная служба безопасности задержала девять граждан России в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской, Еврейской автономной областях, передает ТАСС.
Задержанные размещали в интернете призывы к убийствам российских военных, силовиков и членов их семей, уточнили в Центре общественных связей ФСБ.
У подозреваемых были изъяты устройства, которые использовались для противоправной деятельности. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ФСБ подчеркнули, что за такие преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы. Представитель спецслужбы добавил, что основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний.
ФСБ также призвала граждан быть бдительными и нетерпимыми к провокациям в интернете, поскольку за такие действия может наступить уголовная ответственность. Отмечено, что украинские спецслужбы сохраняют высокую активность по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий в сети.
Ранее в Херсонской области был задержан сотрудник полиции, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о дислокации российских военных через мессенджер WhatsApp.
ФСБ ранее задержала двух мужчин в Татарстане за подготовку теракта и государственную измену.
Силовики также задержали пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле.