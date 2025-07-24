ФСБ задержала девять россиян за призывы к убийству военных

ФСБ задержала в восьми регионах девять россиян за призывы к убийству военных

Tекст: Вера Басилая

Федеральная служба безопасности задержала девять граждан России в Краснодарском крае, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской, Еврейской автономной областях, передает ТАСС.

Задержанные размещали в интернете призывы к убийствам российских военных, силовиков и членов их семей, уточнили в Центре общественных связей ФСБ.

У подозреваемых были изъяты устройства, которые использовались для противоправной деятельности. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ подчеркнули, что за такие преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы. Представитель спецслужбы добавил, что основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний.

ФСБ также призвала граждан быть бдительными и нетерпимыми к провокациям в интернете, поскольку за такие действия может наступить уголовная ответственность. Отмечено, что украинские спецслужбы сохраняют высокую активность по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий в сети.

Ранее в Херсонской области был задержан сотрудник полиции, которого подозревают в передаче украинским спецслужбам сведений о дислокации российских военных через мессенджер WhatsApp.

ФСБ ранее задержала двух мужчин в Татарстане за подготовку теракта и государственную измену.

Силовики также задержали пособников спецслужб Украины в ДНР и Ярославле.

