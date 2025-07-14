МЧС сообщило о стабилизации пожароопасной обстановки в Забайкалье и Бурятии

МЧС России сообщило об отмене режима ЧС в лесах Забайкалья и Бурятии

Tекст: Евгения Караваева

Пожароопасная обстановка в регионах стабилизировалась, режим чрезвычайной ситуации в лесах отменен, сообщает МЧС России в Telegram.

В Бурятии зарегистрировано три лесных пожара на площади 55 гектаров. За неделю спасатели ликвидировали 35 возгораний на 19 тыс. гектарах, однако с 7 июля обнаружено еще 15 новых очагов на 27 гектарах. В Забайкалье тушат два локализованных пожара на 21 гектаре, оба должны быть потушены в ближайшие сутки. С начала года в регионе зафиксировано 705 пожаров почти на 3 млн гектаров.

«Наша с вами совместная работа по Забайкальскому краю и Республике Бурятии показала высокую эффективность. На сегодняшний день лесопожарная обстановка в данных субъектах стабилизирована, а 10 июля отменен режим ЧС в лесах», – заявил глава МЧС Александр Куренков. Он подчеркнул, что пожароопасный сезон продолжается, а дополнительные меры требуются уже в других регионах.

По стране действует 71 лесной пожар на площади чуть меньше 2 тыс. гектаров, треть из которых – в Красноярском крае. Здесь с начала года зафиксировано 441 возгорание, охватившее более 11 тыс. гектаров. За последние три дня возник 71 пожар, 66 из которых вызваны грозами. В Центральном федеральном округе ситуация стабильна, с начала сезона произошло 751 возгорание, из них 239 – в лесах, особенно в Подмосковье, Владимирской и Брянской областях.

В Рязанской области введены особые режимы из-за пожаров на площади превышающей 3 тыс. гектаров, потушено 28 лесных пожаров на 127 тыс. гектаров. Министр природных ресурсов Александр Козлов отметил, что площадь, пройденная огнем с начала года, составила 4,2 млн гектаров, что в 1,2 раза ниже показателей 2024 года. Козлов подчеркнул, что основные усилия были сосредоточены на Забайкалье и Бурятии, где удалось отстоять множество населенных пунктов и стабилизировать ситуацию.

Ожидается, что из-за аномальной жары неблагоприятная обстановка может возникнуть в Красноярском крае, Иркутской области и регионах юга России.

Куренков призвал к жесткому контролю всех мероприятий и своевременному реагированию на пожарную опасность: «Только хорошо спланированные и скоординированные действия позволяют нам не допускать переходов огня на населенные пункты. Очень важно работать на упреждение, а не бороться с последствиями».