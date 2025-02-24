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Россиянам напомнили об отсутствии длинных выходных на 8 Марта
Хотя Международный женский день в 2025 году приходится на субботу, трехдневных выходных на 8 Марта не будет, дополнительный выходной день перенесли на 13 июня, сообщила эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
«На Международный женский день длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной», – приводит слова Владимировой РИА «Новости».
Она пояснила, что российские власти перенесли выходной день на 13 июня. В результате на День России будет четыре выходных дня – 12 июня приходится на четверг, на 13 июня перенесен дополнительный выходной с марта, а затем идут суббота и воскресенье.
Напомним, выходной с 23 февраля, который выпал в 2025 году на воскресенье, был перенесен на 8 мая. В мае жители страны будут отдыхать по четыре дня дважды: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.