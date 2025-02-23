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Ермак анонсировал второй раунд переговоров Украины с США в воскресенье
Глава офиса Зеленского Ермак объявил о втором раунде переговоров с США в воскресенье
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о втором раунде переговоров с представителями США, который пройдет в воскресенье, но не уточнил их темы, отметив, что диалог продолжается.
Ермак проинформировал, что второй раунд переговоров с представителями США состоится в воскресенье. Ермак отметил, что диалог с американскими партнерами продолжается, но не уточнил, по каким вопросам будут вестись переговоры, передает РИА «Новости».
Выступая на форуме, трансляция которого велась на YouTube-канале офиса Зеленского, Ермак заявил: «Переговоры, следующий раунд переговоров с нашими американскими партнерами». Он не стал отвечать на вопрос о соглашении с США по ископаемым, отметив, что никто не отказывался от обсуждений – и процесс продолжается.
Ермак подчеркнул, что соглашение должно отвечать национальным интересам Украины и быть интересным для партнеров. Он добавил, что обсуждение может занять как один день, так и несколько месяцев. «Извините нас, мы с Юлией (Свириденко, министром экономики Украины) пойдем дальше работать. У нас уже через 20 минут начнется этот разговор», – добавил Ермак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказывается подписывать соглашение с США по добыче редкоземельных ресурсов на Украине. Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.