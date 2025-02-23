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Грузия сыронизировала над «бессилием» ЕС по Украине
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «бессилии» правительств стран Евросоюза, которые «науськивали» Украину против России, а сейчас ограничиваются постами в социальных сетях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Бессильными оказались те правительства, которые стимулировали Украину (воевать), науськивали, обещая быть с ней до конца, а когда дошло до дела, ограничиваются сейчас постами в социальных сетях», – сказал он журналистам.
По его словам, «все столицы ЕС, которые так поступали, в долгу перед Украиной, а они прячутся». Шалва Папуашвили особо отметил в этом плане «постсоветских политиков, которые сильны кого-то науськивать».
«И от нас требовали эскалации с Россией, что принесло бы нам экономический коллапс и военное противостояние, а они потом поддерживали бы нас постами в социальных сетях!», – сказал он. Председатель парламента также отметил, что «большая часть помощи Евросоюза Украине – это кредиты, которые прошедшая войну страна должна будет выплачивать».