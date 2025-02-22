Депутат Шеремет призвал премьер-министра Польши Туска «прикусить язык» в отношении России

Tекст: Валерия Городецкая

Шеремет потребовал от Туска перестать нагнетать антироссийскую истерию и предупредил, что Россия может расценить подобные действия как вызов и открытую угрозу, передает РИА «Новости».

Шеремет также отметил, что страны Западной Европы, поддерживающие «лютую русофобскую политику» и принимающие на себя финансовые обязательства «взращенного ими киевского нацистского режима», обескровили себя в военной и экономической сферах. Он сравнил их с «глупым и самоуверенным астматиком, тягающимся с опытным атлетом на марафонской дистанции».

Ранее Дональд Туск в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) призвал к активным действиям в конфликте на Украине, предложив финансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов, а также усилить воздушную охрану и границы ЕС с Россией.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что на Западе все чаще звучат шизофренические и циничные обвинения в адрес России, которые необходимы политикам для запугивания собственного населения.