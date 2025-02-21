Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.5 комментариев
Путин продлил действия программ по развитию Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин утвердил комплекс поручений, направленных на социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя, включая продление госпрограммы до 2030 года и выделение 110 млрд рублей ежегодно.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, говорится в Telegram-канале Кремля. Важнейшие из них касаются финансовой поддержки региона и развития инфраструктуры.
Правительству поручено представить предложения по дополнительному финансированию механизма льготного кредитования участников свободной экономической зоны на территориях Крыма и Севастополя. Также планируется продлить срок действия государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2030 года. Ежегодно на эти цели будет выделяться не менее 110 млрд рублей.
Кроме того, президент поручил разработать комплекс мер по поддержке жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство. Также необходимо представить предложения по формированию программы восстановления берегоукрепительных сооружений.