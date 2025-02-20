Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.4 комментария
СК возбудил дело о разжигании ненависти против россиян в Абхазии
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту разжигания ненависти на национальной почве в Абхазии с угрозой применения насилия в отношении армян, русских и абхазов, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды с угрозой насилия в отношении граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии. Речь идет о представителях армянской, русской и абхазской национальностей, говорится в Telegram-канале СК.
Следствие установило, что не позднее 16 февраля отдельные лица через интернет призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей. Эти призывы содержали высказывания, которые обосновывали необходимость массовых репрессий и других противоправных действий, включая насилие в отношении представителей армянской нации.
Следственные органы организовали проведение комплекса мер для проверки причастности к совершенному преступлению Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбы, Геннадия Айбы, Гочи Пилии и Масика Шакрыла, а также других лиц. Прокуратура изучает и другие эпизоды, связанные с этим делом.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии.