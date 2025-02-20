Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
СК России установил фамилии причастных к нарушениям на выборах в Абхазии
СК России установил фамилии лидеров группы лиц, которые оказывали давление на граждан Абхазии на выборах
Следственный комитет России проводит проверку по фактам давления на граждан Абхазии во время президентских выборов, установлены фамилии организаторов, проводятся экспертизы, сообщили в СК.
Следственный комитет России начал процессуальную проверку по фактам нарушения прав граждан во время выборов президента Абхазии, сообщается на сайте ведомства.
Согласно российскому законодательству, преступления против граждан России, совершенные иностранными гражданами за пределами страны, подлежат рассмотрению в рамках российского правосудия, пояснили в ведомстве.
В рамках проверки выявлены случаи давления на местное армянское население, чтобы заставить его отказаться от участия в выборах.
По информации из СМИ и интернета, инцидент произошел 19 февраля в поселке Цандрипш Гагрского района, где группа из нескольких десятков человек на 20 автомобилях оказывала давление на глав местных сельских поселений. Среди лидеров акции были замечены Дима Ардзинба и Масик Шакрыл.
Следственный комитет назначил необходимые экспертизы, включая лингвистические, и подготовил запрос о правовой помощи.
В первом туре президентских выборов в Абхазии кандидат Бадра Гунба получил 46,38% голосов. Его ближайшего соперника Адгур Ардзинба набрал 36,92%. Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 1 марта.