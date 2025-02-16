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Гунба набрал 46,38% голосов в первом туре выборов президента в Абхазии
Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан объявил результаты выборов президента, где Бадра Гунба получил более 46% голосов, опередив ближайшего соперника Адгура Ардзинбу, который набрал более 36%.
Маршан после подсчета всех бюллетеней сообщил, что на выборах президента республики Бадра Гунба набрал 46,38% голосов избирателей. Следом за ним идет оппозиционер Адгур Ардзинба, получивший 36,92% голосов, передает РИА «Новости».
Он отметил, что третье место в предвыборной гонке занял экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба с 7,53% голосов. За ним следует бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, набравший 4,4%, и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал с 1% голосов.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет 1 марта. Для первого тура выборов было оборудовано 152 избирательных участка на территории Абхазии и два дополнительных участка в Москве и Черкесске на территории России. В основной список избирателей было внесено 134 тыс. человек.
В субботу в Абхазии завершилось голосование на президентских выборах с явкой более 55%.
Ранее международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Абхазии при отсутствии нарушений.