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В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах
В Абхазии завершилось голосование на президентских выборах с явкой более 55%, предварительные результаты ожидаются 16 февраля.
В Абхазии завершилось голосование на выборах президента. Все 152 избирательных участка, включая два участка в России, закрылись в 20.00, Центризбирком приступил к подсчету голосов. Явка составила более 55%, что позволило признать выборы состоявшимися, передает «Sputnik Абхазия».
Кандидатами на пост президента Абхазии были заявлены бывший вице-премьер Адгур Ардзинба, экс-председатель Контрольной палаты Роберт Аршба, бывший торговый представитель в России Олег Барциц, вице-президент Бадра Гунба и председатель Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.
Итоги голосования будут объявлены 16 февраля.
Досрочные выборы были назначены после отставки экс-президента Аслана Бжания в ноябре 2024 года. Это случилось на фоне протестов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. С тех пор обязанности президента временно исполнял Бадра Гунба.
Ранее международные наблюдатели отметили высокую явку на выборах в Абхазии при отсутствии нарушений.