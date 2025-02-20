Россиянин приговорен за попытку теракта в Таврийске

Суд приговорил Юрия Прасолова к десяти годам за попытку подрыва администрации Таврийска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Южный окружной военный суд приговорил гражданина России Юрия Прасолова к десяти годам лишения свободы за попытку подрыва здания администрации города Таврийск Херсонской области, сообщает ТАСС. По данным суда, Прасолов не смог довести свой план до конца из-за задержания сотрудниками правоохранительных органов 24 февраля 2024 года.

Обвиняемый был признан виновным в попытке теракта, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Осужденный будет отбывать первые два года наказания в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Следствие установило, что Прасолов в августе 2023 года нашел на свалке вещевой мешок, внутри которого оказались граната и более 370 патронов разных калибров. Он планировал использовать эти средства для подрыва здания администрации Таврийска, для чего составил схему улиц и строений вокруг объекта и усилил гранату винтовочными патронами.

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