Выручка «Яндекса» впервые превысила 1 трлн рублей

«Яндекс» впервые отчитался о годовой выручке более 1 трлн рублей за 2024 год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает «Коммерсантъ», «Яндекс» в 2024 году добился рекордных финансовых результатов. Впервые в истории компании годовая выручка превысила 1 трлн руб., составив 1095 млрд руб., что на 37% больше, чем в 2023 году. В четвертом квартале выручка достигла 340,1 млрд руб., также показав рост на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Скорректированная EBITDA компании за год увеличилась на 56%, достигнув 188,6 млрд руб., при рентабельности 17,2%. В четвертом квартале показатель составил 48,7 млрд руб., что на 24% больше аналогичного периода прошлого года. Чистая прибыль за год выросла на 94%, достигнув 100,9 млрд руб., а в четвертом квартале этот показатель увеличился на 85%, до 31,5 млрд руб.

Кроме того, численность персонала «Яндекса» за год увеличилась на 15%, достигнув 29 тыс. сотрудников. Компания также прогнозирует дальнейший рост. Ожидается, что в 2025 году выручка вырастет более чем на 30%, а скорректированная EBITDA составит не менее 250 млрд руб. Менеджмент планирует рекомендовать совету директоров выплатить дивиденды за 2024 год в размере 80 рублей на акцию.

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