«Яндекс» открыл вакансии для испытателей беспилотных грузовиков

Tекст: Ольга Иванова

Компания «Яндекс» объявила о наборе водителей-испытателей для работы с беспилотными грузовиками в команду Техсервиса. На сайте компании опубликовано объявление о вакансиях, в которых подчеркивается, что специалисты будут заниматься тестированием и оптимизацией работы беспилотных грузовых автомобилей, что позволит сделать грузовые доставки быстрее и безопаснее, передает РИА «Новости».

Основные обязанности водителей-испытателей включают передвижение по маршрутному листу, проведение испытаний и мониторинг технического состояния транспортного средства. В дополнение к этому они должны вести записи параметров испытаний и проводить транспортировку грузов. Среди требований к кандидатам – наличие прав категории C и E, опыт вождения грузового автомобиля от трех лет, хорошее знание правил дорожного движения и готовность к освоению новых технологий.

Кандидатам на должность предлагается официальное трудоустройство с графиком работы 2/2/3 и оплачиваемым обучением контраварийному вождению. Зарплата варьируется от 210 тыс. до 230 тыс. рублей в месяц, включая компенсацию питания и добровольное медицинское страхование со стоматологией. Водители будут работать в деревне Михнево Московской области, однако, как сообщили в пресс-службе компании, планируется расширение географии работы по мере развития бизнеса.