Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».18 комментариев
Суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам инфраструктуры одного из НПЗ
Суд в Москве обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фото инфраструктуры одного из НПЗ из-за атак украинских БПЛА
Московский суд обязал «Яндекс» удалить с картографического сервиса изображения объектов российского нефтеперерабатывающего завода в связи с угрозой украинских беспилотников, говорится в судебных документах.
В соответствии с решением суда «Яндекс» должен в течение месяца удалить или ретушировать на картах и фотографиях изображения объектов завода из сервиса «Яндекс карты». Также компания обязана выплатить государственную пошлину. «Исковые требования – удовлетворить», – приводит ТАСС текст судебного решения.
Представитель надзорного ведомства заявил, что на картах «Яндекс» в свободном доступе находится информация обо всех объектах данного НПЗ, который имеет стратегическое значение. Завод обеспечивает нужды российской армии и флота, и в 2024 году уже подвергался атакам дронов. В результате этих атак пострадала инфраструктура предприятия, а сотрудники получили ранения.
Попытки решить вопрос напрямую со штаб-квартирой «Яндекс» не увенчались успехом, поэтому ведомство обратилось в суд. Суд поддержал доводы прокуратуры, указав, что открытый доступ к данным подрывает обороноспособность страны и негативно влияет на поставки для Вооруженных сил. Представитель «Яндекса» возражал против решения, но суд посчитал обстоятельства достаточно серьезными для удовлетворения иска.
Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. Это первое судебное решение, которое обязало российскую транснациональную компанию в сфере информационных технологий убрать из открытого доступа фотографии и карты стратегически важного для ОПК объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские атаки на российскую энергетическую инфраструктуру вызвали недовольство США. В сентябре российская ПВО уничтожила и перехватила за ночь 158 украинских БПЛА самолетного типа, атаке подвергся в том числе Московский нефтеперерабатывающий завод. Украинские беспилотники не раз атаковали НПЗ. Так, при атаке украинских БПЛА на НПЗ в Краснодарском крае погиб человек.