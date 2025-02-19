Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.18 комментариев
США зафиксировали российский самолет в нейтральной зоне у Аляски
NORAD обнаружила российский военный самолет в воздушном пространстве у Аляски
Североамериканское командование ПВО зафиксировало российский военный самолет в международном воздушном пространстве у Аляски, не рассматривая этот факт как угрозу.
Как сообщает РИА «Новости», Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что 18 февраля 2025 года обнаружило и отследило полет российского военного самолета в опознавательной зоне ПВО Аляски (ADIZ). Российский самолет находился в международном воздушном пространстве и не входил в суверенные воздушные зоны США или Канады.
В заявлении NORAD подчеркивается, что данный инцидент не рассматривается как угроза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские Ту-95МС совершили плановый полет над Охотским и Японским морями, а также ранее совершили плановый полет у берегов Аляски. Пентагон не увидел угрозы в появлении российских самолетов ВКС у Аляски.