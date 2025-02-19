Более 150 косаток выбросились на берег в Австралии

Более 150 малых косаток выбросились на берег Тасмании

Tекст: Дмитрий Зубарев

На побережье Тасмании произошло редкое событие: более 150 малых косаток выбросились на берег, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на телеканал ABC. Этот случай стал первым за последние полвека, когда именно малые косатки оказались на суше. По словам представителей местных властей, около 90 животных все еще живы, но их спасение осложнено отдаленностью пляжа и трудностями в перемещении необходимого оборудования.

Брендон Кларк из службы парков и дикой природы Тасмании (PWS) отметил, что косатки могли находиться на берегу от одного до двух дней. Он подчеркнул, что хотя массовые выбрасывания морских обитателей на берег не редкость для региона, впервые речь идет о таких масштабах с участием малых косаток. Причины этого события пока остаются неизвестными.

Исторически, похожие случаи уже происходили в Тасмании. Например, в 2020 году на побережье залива Маккуори выбросилось около 470 черных дельфинов, а в 2022 году – еще 200. Однако нынешнее происшествие уникально именно из-за участия малых косаток, что вызывает особое внимание ученых и экологов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура обнаружила незаконный вывоз российских косаток за границу. Кремль решил взять проблему косаток в Приморье под свой контроль. Стало известно об ухудшении состояния косаток в «китовой тюрьме».