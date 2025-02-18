Tекст: Ольга Иванова

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации крупного предприятия на полуострове в связи с подозрениями в финансировании Вооруженных сил Украины и террористических актов. Речь идет о «Пивобезалкогольном комбинате Крым», который является крупнейшим налогоплательщиком региона.

По результатам расследования российских спецслужб стало известно, что собственники предприятия, скрывающиеся за рубежом, активно поддерживали ВСУ, передает РИА «Новости».

На предприятии «Пивобезалкогольный комбинат Крым» уже работает временная администрация, что обусловлено его значением для региона. По словам Константинова, расследование было тщательным, «чтобы не допустить ошибки». Он подчеркнул, что собственникам не будет выплачиваться компенсация, так как «это национализация собственности врагов России».

Ранее Константинов также отметил, что крымские власти подготовили новый пакет имущества украинских олигархов для национализации. В списке более 720 объектов, включая такие предприятия, как ООО «Дельфинарий Немо», ООО «Сакские минеральные воды» и санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс». Также упоминаются активы семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта и бывшего депутата верховной рады Людмилы Денисовой.

Константинов сообщил, что власти Крыма работают над созданием нового списка объектов под национализацию, которые принадлежат украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам.

Власти Крыма ранее подали иск на арендуемую киевским футбольным клубом «Динамо» землю, располагающуюся на полуострове.

Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.