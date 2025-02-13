В Крыму началась национализация активов львовского бизнесмена

Глава парламента Крыма Константинов сообщил о национализации более 720 объектов украинских олигархов в Крыму

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Константинова, среди национализированных объектов значатся пивобезалкогольный комбинат «Крым», санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс», ООО «Дельфинарий Немо», объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, ООО «Сакские минеральные воды».

Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, под национализацию попали свыше 720 объектов движимого и недвижимого имущества. В их числе также объекты, принадлежащие зарубежным гражданам, чьи действия, по мнению властей, вредят Крыму и России.

«Мы полностью очистим Крым от этой заразы», – заявил Константинов.

Владимир Константинов уточнил, что средства от продажи национализированных объектов будут направлены на поддержку участников СВО и развитие социальной инфраструктуры в Крыму.

Ранее Константинов сообщил, что власти Крыма работают над созданием нового списка объектов под национализацию, которые принадлежат украинским олигархам и враждебно настроенным к России лицам.

Власти Крыма ранее подали иск на арендуемую футбольным клубом «Динамо» Киев землю, располагающуюся на полуострове.

Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

Константинов сообщил, что власти национализировали самые крупные активы украинских олигархов в Крыму. В бюджет Крыма поступило более 2,1 млрд рублей от продажи активов украинских олигархов.