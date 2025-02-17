Приднестровье демонтировало КПП на границе с Молдавией

Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии

Политолог Ткаченко: Трамп минимизирует вмешательство Европы в переговоры России и США

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«США в непростой ситуации. С одной стороны, они действительно намерены продвигать идею завершения военной фазы конфликта. С другой, они попытаются учесть собственные экономические интересы в части продажи вооружений Европе и Украине», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Складывается ощущение, что команда Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров – сверка позиций перед следующей встречей», – подчеркнул собеседник.

«Россию интересует не только конфликт на Украине, но и более широкий контекст общеевропейской безопасности», – допустил он. «При этом не стоит забывать и о позиции Европы. Учитывая итоги Мюнхенской конференции и позицию Макрона, она будет реагировать на переговоры нервно. Скорее всего, станы ЕС потребуют себе места за столом и в какой-то момент его получат», – спрогнозировал аналитик.

«Но и в этом случае мяч останется на стороне американского президента которому предстоит минимизировать вмешательство Европы в переговорный процесс, что очень важно для Москвы. Киев же совершенно не заинтересован в таком формате переговоров, поэтому он попытаться спойлерить диалог России и США, выдвигать неприемлемые требования, делать громкие заявления и устраивать демарши», – продолжил спикер.

«В любом случае, для Москвы вопрос легитимности Зеленского закрыт. Его присутствие в Эр-Рияде сведется к попыткам нашептать что-то американским переговорщикам вне самого процесса. Россия, вероятно, допустит его вхождение в состав украинской делегации вместе с представителями минобороны и Верховной Рады. Но подписывать итоговый документ будет, скорее всего, председатель украинского парламента», – резюмировал политолог.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф подтвердил, что делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, отметив важность этой встречи для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Сообщалось, что украинская правительственная делегация тоже начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил: «Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

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