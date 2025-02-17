ЕР анонсировала марафон «Сила России» с участием олимпийцев

Tекст: Валерия Городецкая

Участниками марафона станут дети, взрослые, пенсионеры и люди с инвалидностью, сообщается на сайте ЕР.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что в этом году планируется активно привлекать к участию бойцов спецоперации и членов их семей. Спорт рассматривается как эффективный способ реабилитации.

«Наш проект объединил титулованных спортсменов, готовых делиться опытом и помочь прививать любовь к спорту. В тренировках принимают участие дети, взрослые, пенсионеры, люди с инвалидностью. Присоединяются к занятиям и наши бойцы спецоперации. В этом году планируем привлекать их, их семьи и близких как можно чаще, ведь спорт – это ещё и отличный способ реабилитации. А для посетителей тренировок – возможность пообщаться с героями лично. Приглашаем всех присоединиться к нашему марафону», – сказал он.

Одно из ключевых направлений марафона – тренировки для инвалидов боевых действий. Председатель Центрального совета сторонников партии Ольга Занко отметила, что спорт вдохновляет и помогает преодолевать трудности.

В рамках марафона пройдут массовые катания на коньках, товарищеские матчи и спортивные мероприятия в честь участников Великой Отечественной войны. Олимпийский чемпион, фигурист Никита Нагорный организует одно из главных событий, посвященное памяти участника Великой Отечественной войны, олимпийского чемпиона по гимнастике Виктора Чукарина.

Марафон поддержали такие известные спортсмены, как Александр Карелин, Ирина Роднина и другие. Регистрация для участия открыта с 20 февраля на официальном сайте проекта.