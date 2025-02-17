Замминистра связи Ростовской области задержан за превышение полномочий

Замминистра связи Ростовской области задержан по делу о злоупотреблении полномочиями

Tекст: Вера Басилая

Заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС.

В сообщении УФСБ говорится, что была задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития Ростовской области. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.285 УК России.

Задержанному заместителю министра предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Оперативные мероприятия продолжаются для выяснения всех обстоятельств дела и привлечения других возможных лиц, причастных к злоупотреблениям.

Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело против заместителя губернатора, министра сельского хозяйства Константина Рачаловского за превышение полномочий с ущербом почти в 156 млн рублей.

До этого в Ростовской области задержали заместителя регионального министра транспорта Дмитрия Мамелко.