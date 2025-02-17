Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знает, кто это.0 комментариев
Замминистра связи Ростовской области задержан за превышение полномочий
Замминистра связи Ростовской области задержан по делу о злоупотреблении полномочиями
Замминистра цифрового развития Ростовской области задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ по Ростовской области.
Заместитель министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Дело возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС.
В сообщении УФСБ говорится, что была задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития Ростовской области. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.285 УК России.
Задержанному заместителю министра предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Оперативные мероприятия продолжаются для выяснения всех обстоятельств дела и привлечения других возможных лиц, причастных к злоупотреблениям.
Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело против заместителя губернатора, министра сельского хозяйства Константина Рачаловского за превышение полномочий с ущербом почти в 156 млн рублей.
До этого в Ростовской области задержали заместителя регионального министра транспорта Дмитрия Мамелко.