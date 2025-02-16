Мирошник раскритиковал заявление Каллас о гибели россиян в конфликте с Украиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на Мюнхенской конференции о том, что гражданское население России не гибнет в конфликте с Украиной, вызвало резкую критику со стороны российской стороны, передает ТАСС. Мирошник назвал это заявление проявлением русофобии и отметил необходимость его жесткой политической и правовой оценки.

Он подчеркнул, что «такой подход делает Каллас слепой и глухой к смертям и страданиям российского гражданского населения». По его словам, Каллас проявляет «избирательную слепоту», не обращая внимание на ранения и гибель мирных жителей в результате действий Вооруженных сил Украины. Дипломат выразил уверенность, что Каллас не знает о многочисленных происшествиях, включая гибель 22 мирных жителей в Русском Поречном и обстрелы в таких городах, как Горловка и Белгород.

По данным Мирошника, за 2024 год от действий украинских сил пострадали не менее 5,5 тыс. мирных жителей России, более 800 из них погибли, в том числе 51 ребенок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители России не погибают в ходе украинского конфликта.