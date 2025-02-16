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Ребенок получил ожоги ног на песке у автомойки во Владивостоке
Ребенок получил серьезные ожоги на песке у автомойки во Владивостоке
Шестилетний ребенок был госпитализирован с ожогами ног после прогулки по песчаному участку у автомойки во Владивостоке, где ранее были проведены работы по отсыпке и смыву опасных веществ.
Как передает РИА «Новости», шестилетний ребенок получил серьезные ожоги ног, пройдя по песчаному участку у автомойки во Владивостоке. Инцидент произошел 15 февраля 2025 года в районе дома 4 строения 9 на улице Сахалинской. Ребенок был госпитализирован с ожогами, которые охватывают три процента его тела.
Прокуратура Приморья сообщает, что доступ к опасному участку был ограничен после инцидента. Специальные службы провели работы по отсыпке и смыву опасных веществ. В настоящее время ведется проверка по данному случаю.
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