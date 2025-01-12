СК начал проверку после ожога девочки кипятком в детсаду Ижевска

СК Удмуртии проверяет сообщение о девочке с ожогами из-за халатности в детсаду

Tекст: Вера Басилая

Следственные органы Удмуртии начали доследственную проверку по факту получения ожогов двухлетней девочкой в одном из детских садов Ижевска. В социальных сетях появились сведения о том, что ребенок остался без присмотра и получил ожоги в душевой. Девочку оставили под струей горячей воды, и она получила серьезные ожоги половых органов и ног, передает РИА «Новости».

К моменту прихода матери, девочка находилась в подгузниках и сильно плакала, однако воспитатель не вызвал скорую помощь. В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении, где ей оказывают квалифицированную помощь. Как заявили в Следственном комитете, угрозы жизни и здоровью ребенка нет.

Следственными органами Удмуртии начата проверка по статье УК РФ о халатности, чтобы выяснить обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Ранее воспитетельница детского сада в Лесосибирске получила два года ограничения свободы за преступную небрежность, приведшую к смерти трехлетнего мальчика. Также сообщалось, что следователи начали проверку после сообщений о нанесении ею побоев полуторагодовалому ребенку.