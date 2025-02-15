Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Кремль не получал сигналы о желании западного бизнеса вернуться в Россию
Песков заявил, что Кремль не получал сигналов от западного бизнеса о возвращении в Россию
Сигналы о возвращении на российский рынок от западного бизнеса и компаний из Южной Кореи и Японии пока не поступали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получал сигналов от западного бизнеса о намерении вернуться на российский рынок, передает ТАСС.
Южнокорейские СМИ после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщали, что якобы бизнес Южной Кореи, в частности Hyundai, обсуждает перспективы возвращения на российский рынок. Некоторые публикации также указывают на возможное возвращение брендов группы Inditex в Россию.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин пояснил, что переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex – Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius – ведутся в частном порядке, без официальных заявлений.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.