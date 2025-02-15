Кремль не получал сигналы о желании западного бизнеса вернуться в Россию

Песков заявил, что Кремль не получал сигналов от западного бизнеса о возвращении в Россию

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль пока не получал сигналов от западного бизнеса о намерении вернуться на российский рынок, передает ТАСС.

Южнокорейские СМИ после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщали, что якобы бизнес Южной Кореи, в частности Hyundai, обсуждает перспективы возвращения на российский рынок. Некоторые публикации также указывают на возможное возвращение брендов группы Inditex в Россию.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин пояснил, что переговоры о возвращении в Россию брендов группы Inditex – Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius – ведутся в частном порядке, без официальных заявлений.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.