В Госдуме сообщили о новых доплатах к пенсии для россиян в 2025 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, выплаты будут зависеть от различных факторов, таких как регион проживания, климатические условия, трудовой стаж и условия труда, передает РИА «Новости».

Так, одним из ключевых моментов станут районные коэффициенты, которые компенсируют затраты на жизнь в суровых климатических условиях.

Например, в Салехарде коэффициент составляет 1,8, тогда как в Москве он отсутствует. Также введена северная надбавка для тех, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера.

Для жителей сельских местностей, проработавших в агропромышленности, предусмотрена сельская доплата в размере 25% от фиксированной части пенсии. Эта доплата сохраняется при переезде в город, но прекращается при трудоустройстве.

Также предусмотрены надбавки для льготных категорий пенсионеров, таких как ветераны и Герои Труда, которые получат ЕДВ. Дополнительное обеспечение получат граждане с выдающимися достижениями в различных сферах. Пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы предусмотрена возрастная надбавка.

Если пенсия пенсионера не достигает прожиточного минимума, ему будет предоставлена социальная доплата. Эта мера поддержки будет автоматически назначаться на основании данных Социального фонда России, чтобы обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии, а также ряд социальных выплат и пособий.

Правительство утвердило индексацию более сорока социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля, включая выплаты инвалидам и семьям с детьми.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.