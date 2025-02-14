Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Новый глава Пентагона переврал русскую пословицу Рейгана
Новый глава Пентагона Хегсет исказил русскую пословицу на пресс-конференции
Новый глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Польше искажал русскую пословицу «Доверяй, но проверяй», некорректно процитировав ее, как это делал Рональд Рейган, что вызвало недоумение у присутствующих.
Хегсет допустил ошибку в ходе своего выступления, пытаясь процитировать русскую пословицу, популяризированную бывшим президентом США Рональдом Рейганом, передает РИА «Новости».
Выступая на пресс-конференции в Польше, Хегсет заявил: «Необязательно доверять кому-то, чтобы вести с ним переговоры. Но, как говорил Рональд Рейган, если вы доверяйте... не доверяйте, вы проверяйте».
Оригинальная фраза, которую часто использовал Рейган, звучала как «Доверяй, но проверяй». Эта пословица была популяризирована Рейганом благодаря его советнице Сюзанне Масси, известной американской и российской писательнице. Известно, что Рейган нередко прибегал к этой формуле в своих речах в период улучшения американско-советских отношений в 80-е годы прошлого века.
Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.
Хегсет также осудил критику стратегии США по переговорам с Россией касательно конфликта на Украине и предостерег Европу от попыток сделать Америку ответственной за ее оборону.