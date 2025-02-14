Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Белорусы стали меньше есть картофеля
Премьер Головченко: Белорусы за десять лет увеличили потребление овощей и фруктов, снизив интерес к картофелю
За последние десять лет белорусы значительно увеличили потребление овощей и фруктов, отказавшись от традиционного картофеля, что связано с ростом доходов и популяризацией здорового питания, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.
Головченко в ходе посещения одного из тепличных хозяйств Могилевской области отметил, что в последние десять лет население страны уменьшило потребление картофеля, одновременно увеличив на треть потребление фруктов и овощей. Он уточнил, что такая тенденция обусловлена ростом доходов и внедрением в практику элементов здорового питания, передает ТАСС.
Он сообщил, что в этом году Белоруссия полностью обеспечила внутренний рынок огурцами в межсезонный период. Он отметил, что благодаря доступности отечественных огурцов, их потребление в зимний период увеличилось в 1,6 раза. По словам премьера, такая продукция пользуется спросом не только в стране, но и на внешних рынках.
Кроме того, Головченко сообщил, что у населения растет спрос на разнообразные овощи, такие как баклажаны, пекинская капуста, кабачки и сладкий перец. Он подчеркнул, что правительство планирует ежегодно увеличивать производство этих культур для удовлетворения потребительского спроса и оценки реакции рынка.