Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Фестиваль творчества для участников СВО прошел в Москве
В Храме Христа Спасителя состоялся фестиваль творчества, приуроченный к участникам СВО, где были представлены работы победителей конкурса «По праву памяти», также в столице прошел концерт с участием известных артистов.
Фестиваль организован «Бессмертным полком России,» он продлился три дня, на нем покажут работы победителей творческого конкурса, концерт и выставку рисунков.
Первый день фестиваля начался с творческой встречи в Театре имени Вахтангова, где победители конкурса «Мы этой памяти верны» представили свои произведения. Гости также посетили экскурсию по театру, в том числе узнали о жизни народного артиста СССР Василия Ланового.
Одним из главных событий стал концерт в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, который посетили более 1200 человек, включая участников СВО и их семьи. Со сцены прозвучали как новые произведения, так и известные песни. Победитель конкурса Александр Барышников исполнил свою песню «Да, мы не те, что были», написанную в госпитале.
Во время фестиваля состоялось награждение победителей конкурса «По праву памяти». Среди награжденных были участники СВО и их близкие. Призы вручали известные деятели культуры, включая Сергея Макарова и Алексея Наумца.
Также была организована выставка рисунков на тему «Своих не бросаем». Эти работы были оформлены в открытки, которые будут переданы бойцам. Завершением фестиваля стало выступление Олега Газманова с песней «Вперед, Россия», которую он исполнил вместе с победителями конкурса и зрителями.