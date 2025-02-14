Синоптик спрогнозировал аномально теплый март в Москве

Синоптики спрогнозировали аномальное тепло в начале марта в Москве

Tекст: Мария Иванова

Март в Москве начнется с аномального тепла, сообщил Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, пик похолодания в столице ожидается в ближайший понедельник, после чего морозы начнут постепенно отступать, уступая место теплой весенней погоде.

На данный момент температура в Москве составляет -6,2 градуса, в области от 7 до 10 градусов ниже нуля. Погода пасмурная с местами слабым снегом. Видимость превышает 10 км, влажность достигает 79%, а атмосферное давление составляет 748,1 мм рт. ст. Синоптические условия в регионе в пятницу будут определяться прохождением холодного атмосферного фронта, что сохранит облачную погоду и кратковременные снегопады.

В субботу ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями и небольшими снегопадами. Температура будет колебаться от -8 до -11 градусов ночью и от -6 до -9 градусов днем.

В воскресенье влияние циклона усилит адвекцию холода: ночью температура опустится до -9…-12 градусов, днем – до -7…-10.

Понедельник же станет самым холодным днем, когда минимальная температура достигнет -10…-15 градусов, а дневная – -5…-10 градусов.

После этого начнется постепенное потепление, которое приведет к раннему наступлению весны. Высота снежного покрова в Москве не превысит 2-5 см. Март обещает принести аномальное тепло, знаменуя переход к более мягкому и теплому климатическому сезону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 12 февраля в Москве стала самой холодной в этом году, когда температура опускалась до минус 9,3 градуса.

Ранее в Москве зафиксировали выпадения снежных зерен, которые представляют собой мелкие твердые осадки, оседающие из слоистых облаков.

Между тем на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, вызывающее снижение температуры в экваториальной части Тихого океана, но оно прогнозируется как непродолжительное и перейдет в нейтральную фазу уже в марте-апреле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.